افتتاح نمایشگاه هنری "رگ" توسط نخستوزیر اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، نمایشگاه نقاشی "رگ" را که توسط بنیاد کوردستان برگزار شده است، افتتاح کرد. این نمایشگاه به هویت کوردی از طریق هنر اصیل و معاصر میپردازد
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴)، نمایشگاه نقاشی با عنوان "رگ" را افتتاح کرد. این نمایشگاه توسط بنیاد کوردستان سازماندهی شده است.
هدف از نمایشگاه هنری "رگ"، آشنایی با هویت کوردی از طریق هنر اصیل و معاصر است. موضوعِ اصلیِ این نمایشگاه، ریشههای فرهنگ و تاریخِ کوردستان است و آثارِ هنریِ به نمایش گذاشته شده، الهام گرفته از میراث، مقاومت و خاطراتِ مردمِ کوردستان هستند.
بر اساسِ اطلاعاتِ موجود، در این نمایشگاه ۲۱ هنرمندِ جوان که نمایندهی مناطقِ مختلفِ اقلیم کوردستان هستند، برای ارائهی دیدگاهها و برداشتهای هنریِ بدیعِ خود مشارکت دارند.
همچنین، در حاشیهی این نمایشگاه، یک برنامهی آموزشِ هنری تحتِ نظارتِ هنرمندِ سرشناسِ کورد، "ژیلمو"، برگزار میشود. این برنامه شاملِ راهنمایی، هماهنگی و تاملاتِ فرهنگی است.