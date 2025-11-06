پارت دموکرات کوردستان: هیچ طرفی نباید مانع از فعالسازی پارلمان و تشکیل کابینه شود
هیئت مذاکرهکنندهی پارت دموکرات کوردستان روز پنجشنبه، ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که باید به ارادهی رایدهندگان و مردمِ کوردستان احترام گذاشته شود. این هیئت تاکید کرد که هیچ طرفی نباید به دلایل غیرمنطقی، مانع از فعالسازی پارلمان و تشکیل دهمین کابینهی دولت اقلیم کوردستان شود.
در این بیانیه آمده است که در چارچوبِ نشستهای هیئت مذاکرهکنندهی پارت دموکرات کوردستان با اتحادیه میهنی کوردستان، مشخص شد که این حزب تا پس از انتخابات پارلمانی عراق، برای توافق پیشقدم نمیشود. پارت دموکرات کوردستان چندین بار به اتحادیه میهنی کوردستان هشدار داده بود که عدم توافق بر سرِ تشکیل دهمین کابینهی دولت اقلیم کوردستان، به نفعِ اقلیم نیست و پارت دموکرات کوردستان این رویکرد را نمیپذیرد.
هیئت مذاکرهکنندهی پارت دموکرات کوردستان به شهروندان و رایدهندگانِ کوردستان اطمینان داد که در راستایِ حفظِ جایگاهِ اقلیم و منافعِ عالیِ مردمِ کوردستان، به تلاشهای خود ادامه خواهد داد و هیچ مانعی، سدِ راهِ خدمترسانی بیشتر به اقلیم و تامینِ آیندهای روشنتر برای مردمِ مقاومِ کوردستان نخواهد شد.
جزئیات بیانیهی پارت دموکرات کوردستان
در متنِ کاملِ بیانیهی هیئت مذاکرهکنندهی پارت دموکرات کوردستان آمده است:
با وجودِ ایجادِ موانع و مشکلاتِ فراوان در مسیرِ برگزاری انتخابات پارلمان کوردستان که هدف از آن، عدم برگزاری انتخابات یا تضعیفِ پارت دموکرات کوردستان بود، اما این پارت با اعتماد به مردم و وفادارانِ خود، مشارکتِ فعالی در انتخاباتی موفق داشت که برندهی اولِ آن، اقلیم کوردستان بود و پارت دموکرات کوردستان بارِ دیگر اعتمادِ قویِ مردمِ کوردستان را به دست آورد.
پس از تاییدِ نتایجِ انتخابات، پارت دموکرات کوردستان از منظرِ کارِ جمعی و به منظورِ تجدیدِ مشروعیتِ قانونیِ نهادهای اقلیم و احترام به ارادهی مردمِ کوردستان، همانطور که بارزانی توصیه کرده بود، درهای گفتگو را به روی تمامی طرفهایی که کرسی به دست آورده بودند، باز کرد و هیئتِ ما دیدارهای خود را با تمامی این طرفها آغاز نمود.
در چارچوبِ دیدارها و گفتگوها با اتحادیه میهنی کوردستان و دیگر طرفهای محترمی که کرسیهای پارلمانی به دست آورده بودند، برخی از این طرفها گزینهی اپوزیسیون بودن را انتخاب کردند و ما نیز به این انتخاب احترام گذاشتیم.
نخستین نشست میانِ هیئت مذاکرهکنندهی پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه میهنی کوردستان در تاریخِ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۴ (۱۰ آذر ۱۴۰۳) در شهرِ سلیمانیه برگزار شد. در جریانِ چندین نشست، تصمیم گرفته شد که بر روی آمادهسازی یک چشماندازِ مشترک برای مرحلهی آیندهی حکمرانی در اقلیم کوردستان کار شود. هدف از این چشمانداز، تقویتِ کارِ نهادی و مشارکت در وظایف و اختیارات و خدمترسانی بیشتر به شهروندان برای تقویتِ جایگاهِ اقلیم کوردستان بود. در چارچوبِ این چشماندازِ مشترک، بر سرِ چندین محورِ مهم در زمینههای مختلفِ (سیاسی، حقوقی، اداری، خدماتی، مالی و اقتصادی، و نظامی و امنیتی) توافق حاصل شد.
پیشنهادهای پارت دموکرات برای تقسیم قدرت
شهروندانِ عزیزِ کوردستان،
پس از توافقِ نهایی بر سرِ چشماندازِ مشترک در مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۴)، ما گفتگوها را بر سرِ نحوهی مشارکتِ هر دو طرف در وظایف و اختیاراتِ حکمرانی در اقلیم کوردستان آغاز کردیم. برای این منظور، پارتِ ما دو اصل را مطرح کرد که عبارت بودند از احترام به نتایجِ انتخابات و در نظر گرفتنِ جایگاهِ هر دو طرف و واقعیتِ اقلیم کوردستان.
با وجودِ اینکه پارت دموکرات کوردستان با اختلافِ زیادی، از نظرِ کرسی و آرا، نیروی اول بود، به دستورِ بارزانی، با روحیهای بلندمدت و دستِ باز برای منافعِ اقلیم کوردستان، نهایتِ نرمش را نشان دادیم و بسیار بیشتر از شایستگیِ آرا و کرسیهای اتحادیه میهنی کوردستان، آمادهی توافق بودیم تا به اتحادیه میهنی کوردستان اطمینان دهیم. پارتِ ما هم در چشماندازِ مشترک و هم در مشارکتِ مدیریتی، آمادگیِ توافق را به گونهای نشان داد که:
مشارکتی متعادل در ریاستها در سطحِ اقلیم کوردستان صورت گیرد، به طوری که (رئیسِ پارلمان کوردستان، معاونِ رئیسِ اقلیم و معاونِ نخستوزیر در اختیارِ اتحادیه میهنی کوردستان باشند). همچنین از مجموعِ ۲۲ وزیرِ دولت اقلیم که کابینه را تشکیل میدهند، پیشنهادِ پارت دموکرات این بود که مولفهها با ۲ وزیر در کابینه مشارکت کنند و (۸ تا ۹) وزارتخانه در اختیارِ اتحادیه میهنی کوردستان باشند که شاملِ وزارتخانههای مهم در زمینههای (نظامی، اقتصادی و مالی، و خدماتی) است. همچنین مشارکتی فعال و موثر در زمینهی امنیتی و دیگر پستها در هیئتها و ادارات.
تاکید بر مسئولیتپذیری و منافع عالی اقلیم
مردمِ آزادهی کوردستان،
در تمامی مدتِ مذاکرات، پارت دموکرات کوردستان با روحیهای بلندمدت و احساسِ مسئولیت و حساسیتِ این مرحله و به منظورِ منافعِ عالیِ اقلیم کوردستان، تمامی توانِ خود را به کار گرفت و نهایتِ نرمش را نشان داد. در این راستا، بارزانی با اشتیاقِ فراوان از گامهای پیشرفتِ گفتگوها حمایت کرد و آمادگیِ هرگونه پشتیبانی را برای موفقیتِ این فرآیند و دستیابی به توافقی مستحکم و تضمینِ اجرای آن نشان داد.
در چارچوبِ نشستها مشخص شد که اتحادیه میهنی کوردستان تا زمانِ برگزاری انتخابات مجلسِ نمایندگانِ عراق، برای توافق پیشقدم نمیشود و چندین بار به آنها هشدار داده شده است که این امر به نفعِ اقلیم نیست و پارت دموکرات کوردستان این رویکرد را نمیپذیرد.
در اینجا میخواهیم بارِ دیگر تاکید کنیم که پارت دموکرات کوردستان همواره به کارِ جمعی اعتقاد داشته و دارد و تاکید میکنیم که باید به ارادهی رایدهندگان و مردمِ کوردستان احترام گذاشته شود و هیچ طرفی نباید به دلایلِ غیرمنطقی، مانع از فعالسازی پارلمان و تشکیلِ کابینهی جدیدِ دولت اقلیم شود. ما به شهروندانِ کوردستان و رایدهندگانِ پارت دموکرات اطمینان میدهیم که برای تحققِ این هدف و حفظِ جایگاهِ اقلیم و منافعِ عالیِ آن، به تلاشهای خود ادامه خواهیم داد و هیچ مانعی، سدِ راهِ خدمترسانی بیشتر به اقلیم و تامینِ آیندهای روشن و درخشانتر برای مردمِ مقاومِ کوردستان نخواهد شد.