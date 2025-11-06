پرزیدنت بارزانی: بر سر حقوق مشروع مردم کوردستان سازش نخواهیم کرد

پرزیدنت مسعود بارزانی تاکید کرد که در هیچ شرایطی و تحت هیچ فشاری، بر سر حقوق مشروع مردم کوردستان سازش نخواهد شد

56 دقیقه پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی روز پنجشنبه، ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴)، در پیرمام با مسئولان و کادرهای شعبه‌ی ششم اروپای پارت دموکرات کوردستان دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه‌ی دفتر بارزانی، وی در آغاز این نشست ضمن خوشامدگویی به حاضران، از بازگشت و حمایت آنان از موفقیت لیست ۲۷۵ پارت دموکرات کوردستان ابراز خرسندی کرد. بارزانی در این راستا، به نقش و تلاش‌های اعضای حزب در خارج از کشور اشاره کرد که همواره در پیشبرد مسائل ملی و میهنی نقش برجسته‌ای ایفا کرده و کوشیده‌اند و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

بررسی وضعیت سیاسی عراق و اقلیم کوردستان

بارزانی در بخش دیگری از سخنان خود، گزارشی کوتاه از روند سیاسی عراق، منطقه و اقلیم کوردستان و همچنین انتخابات آتی پارلمان عراق ارائه داد. وی به اصول قانون اساسی دائمی عراق و عدم پایبندی به مفادِ آن اشاره کرد که به گفته‌ی او، عامل بروز ده‌ها مشکل و چالش میان اربیل و بغداد شده است. او همچنین تاکید کرد که اجرای مفادِ قانون اساسی عراق، عاملِ اصلی ثبات، آبادانی و همزیستیِ مسالمت‌آمیز است.

وی در ادامه به خلاصه‌ای از ظلم و جنایاتِ رژیم‌های متوالی عراق علیه مردم کوردستان پرداخت و اظهار داشت: پس از تمامی این ظلم و ستم‌ها و ویرانی‌هایی که بر سر مردم کوردستان آمد، اکنون اقلیم کوردستان دارای یک موجودیتِ سیاسی است و در این چارچوب، با وجود موانع و چالش‌های مستمر، اقلیم کوردستان در تلاش جدی برای توسعه و آبادانیِ شهرها و شهرک‌های خود بدون هیچ تبعیضی است و پروژه‌های بسیار بزرگی نیز به اجرا درآمده‌اند که سهمِ عمده‌ی این پروژه‌ها با توانِ داخلی محقق شده است.

بارزانی همچنین به حاضران توصیه کرد که همانند گذشته که همچون پیشمرگه مبارزه کرده‌اند، اکنون نیز در برابر تلاش‌هایی که علیه مردم، دولت اقلیم کوردستان و اقلیم کوردستان به طور کلی صورت می‌گیرد، ایستادگی کنند. او همچنین خاطرنشان کرد که دشمنان با طرح‌های گوناگون در صدد تخریب تجربه‌ی اقلیم کوردستان هستند، به ویژه از طریق گسترشِ مواد مخدر در جامعه.

بارزانی افزود که همگان باید به خود متکی باشند و چشم به دست دیگران نداشته باشند. وی یادآور شد که در طول تاریخ، هرگاه کوردستان در وضعیت خطرناک و مورد حمله‌ی دشمنان قرار گرفته، این پیشمرگه بوده که به تنهایی از خاک و کرامتِ مردم کوردستان دفاع کرده است.

بارزانی در پایانِ سخنانِ خود اظهار داشت که "ما به خدا و مردم خود متکی هستیم، بنابراین در هیچ شرایطی و تحت هیچ فشاری، بر سر حقوقِ مشروعِ مردمِ خود سازش نخواهیم کرد."