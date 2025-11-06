مسرور بارزانی در دیدار با جوانان: اقتصاد را متنوع میکنیم؛ شما نیز به توان خود ایمان داشته باشید
نخستوزیر در دیدار با جمعی از جوانان، ضمن تشریح برنامههای راهبردی دولت برای مقابله با چالشهای اقتصادی، بر نقش حیاتی خودباوری و مسئولیتپذیری جوانان در ساختن آیندهی کوردستان تأکید کرد
عصر روز پنجشنبه، ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در نشستی صمیمی و صریح با جمعی از جوانان، کارآفرینان و هنرمندان، به بررسی مهمترین دغدغههای نسل جوان پرداخت. در این گفتگو که با هدف ایجاد ارتباط مستقیم و شفاف برگزار شد، نخستوزیر ضمن تشریح برنامههای راهبردی دولت برای مقابله با چالشهای اقتصادی، بر نقش حیاتی خودباوری و مسئولیتپذیری جوانان در ساختن آیندهی کوردستان تأکید کرد.
این نشست که در حاشیهی نمایشگاه هنری «ریشه» (ڕەک) برگزار شد، موضوعاتی کلیدی از جمله بیکاری، مهاجرت، اصلاحات اقتصادی، روابط با دولت فدرال و مسائل زیستمحیطی را در بر گرفت.
اشتغال و مهاجرت؛ بزرگترین دغدغهی نسل نو
در ابتدای این گفتگو، اصلیترین چالش جوانان یعنی بیکاری و پیامد آن، مهاجرت، به عنوان محور اصلی مطرح شد. با اشاره به آمار نگرانکنندهی مهاجرت و خروج سرمایه از کشور، نخستوزیر اقلیم کوردستان برنامههای دولت برای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار را تشریح کرد.
مسرور بارزانی با تأکید بر اینکه «هیچ آیندهی روشنی برای کوردستان بدون مشارکت فعال، خلاق و مسئولانهی جوانان متصور نیست»، اعلام کرد که دولت به طور جدی به دنبال فراهم کردن زمینههای برابر برای اشتغال است. او تصریح کرد که با وجود محدودیتهای استخدام رسمی در بخش دولتی که از سوی دولت فدرال عراق از سال ۲۰۱۳ اعمال شده، بخش خصوصی توانسته است با حمایت دولت، ۱۴۰٬۰۰۰ فرصت شغلی جدید ایجاد کند.
وی همچنین به پروژههایی مانند «پروژهی شکوفایی» (گەشانەوە) اشاره کرد که با ارائهی وام و حمایت از کسبوکارهای نوپا، جوانان را نه تنها به کارآفرینانی موفق تبدیل کرده، بلکه زمینهی اشتغال برای دیگر جوانان را نیز فراهم آورده است.
اصلاحات ساختاری: از سیستم بانکی تا تنوعبخشی به اقتصاد
نخستوزیر اقلیم کوردستان یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعهی اقتصادی را نبود زیرساختهای مدرن، به ویژه یک سیستم بانکی کارآمد، دانست. او پروژهی «حساب من» (هەژماری من) را گامی بنیادین برای ایجاد شفافیت، بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام بانکی و فراهم کردن امکان ارائهی وام و خدمات مالی به شهروندان و کارآفرینان توصیف کرد.
وی افزود: «ما میخواهیم زیرساخت اقتصادی درستی داشته باشیم. متاسفانه این سیستم وجود نداشت. با ایجاد حساب بانکی، هر شهروندی میتواند از خدمات مدرن بانکی بهرهمند شود و این بخش مهمی برای ایجاد فرصت شغلی برای جوانان است.»
بارزانی همچنین بر راهبرد دولت برای تنوعبخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به نفت تأکید کرد و گفت: «ما در حال سرمایهگذاری گسترده در بخشهای کشاورزی، گردشگری و صنعت هستیم.» او به موفقیت در صادرات محصولات کشاورزی کوردستان به بازارهای جهانی، توسعهی زیرساختهای گردشگری در سراسر اقلیم و تلاش برای جذب شرکتهای بزرگ صنعتی مانند تویوتا به عنوان نمونههایی از این راهبرد اشاره کرد.
چالشهای ساختاری: بغداد به سیستم فدرال پایبند نیست
در پاسخ به پرسشی دربارهی تأخیر در پرداخت حقوق و عدم تخصیص بودجهی کامل اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی با صراحت از رویکرد دولت فدرال انتقاد کرد و گفت: «رابطهای که اکنون میان دولت فدرال و دولت اقلیم وجود دارد، یک معاملهی اشتباه است. در یک دولت فدرال، چیزی به نام "حقوق" وجود ندارد، بلکه باید "بودجه" برای اقلیم تخصیص داده شود.»
وی افزود که بغداد با عدم پایبندی به قانون اساسی و سیستم فدرال، در امور داخلی اقلیم دخالت کرده و بودجهی قانونی آن را پرداخت نمیکند. نخستوزیر تأکید کرد که برای بودجهی سال ۲۰۲۶، دولت اقلیم کوردستان این شیوهی تعامل را نخواهد پذیرفت و بر حق قانونی خود برای دریافت سهم کامل بودجه پافشاری خواهد کرد. او همچنین در خصوص مادهی ۱۴۰ قانون اساسی و مناطق کوردستانی تصریح کرد: «ما خود را صاحب آن خاک میدانیم و از آن دست نخواهیم کشید.»
مسئولیت مشترک: نقش جوانان در ساختن آینده
نخستوزیر اقلیم کوردستان در بخش مهمی از سخنان خود، توپ را به زمین جوانان انداخت و مسئولیتپذیری فردی را مکمل تلاشهای دولت دانست. او با طرح این پرسش کلیدی که «آیا جوان به این باور رسیده است که خودش باید خالق فرصت و موقعیت شغلی برای خود باشد؟»، از نسل نو خواست تا با خودباوری و اراده، نقش فعالتری در آبادانی کشور ایفا کنند.
این نشست با طرح پرسشهایی از سوی هنرمندان جوان دربارهی حمایت از هنر و همچنین دغدغههای زیستمحیطی ادامه یافت. مسرور بارزانی با اشاره به اقداماتی نظیر جایگزینی مولدهای برق خصوصی با برق ملی و افزایش فضای سبز، بر اهمیت فرهنگسازی برای حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و این مسئولیت را وظیفهای مشترک میان دولت و شهروندان دانست.
در پایان، این دیدار به عنوان گامی مثبت در جهت ایجاد گفتگویی سازنده میان مسئولان و نسل جوان ارزیابی شد؛ گفتگویی که در آن، چشمانداز آیندهی کوردستان بر پایهی تلاش مشترک دولت برای ایجاد زیرساخت و ارادهی جوانان برای ساختن و پیشرفت، ترسیم شد.