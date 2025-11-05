روستای هجیج برای ثبت جهانی در یونسکو نامزد شد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – روستای تاریخی هجیج از توابع شهرستان پاوه در شرق کوردستان، برای ثبت در فهرست سال ۲۰۲۷ یونسکو، به عنوان یکی از بهترین روستاهای گردشگری جهان، معرفی شد.

این روستا در بخش نوسود از توابع شهرستان پاوه در هورامان شرق کوردستان واقع شده است و در دل کو‌هستان شاهو در اطراف رودخانه سیروان قرار گرفته است.

ساختار روستا پلکانی است، به طوریکه پشت‌بام هر خانه به حیاط خانه بالایی تبدیل شده است.

ساکنان هجیج به گویش هورامی زبان کوردی سخن می‌گویند و این روستا دارای طبیعت بکر، چشمه‌های زلال و آثار دینی و تاریخی بسیاری است. هجیج یکی از مقاصد پرطرفدار گردشگری در منطقه به شمار می‌آید. همچنین مرقد امامزاده سید عبیدالله معروف به (کۆسەی هەجیج) در آن واقع شده که مردم از نقاط مختلف به زیارت آن می‌روند.

چشمه بل سرچشمه کوتاه‌ترین رودخانه جهان، حوض‌خانه هجیج و چله‌خانه تاریخی، از دیگر آثار ارزشمند روستای هجیج هستند که به عنوان آثار ملی در ایران به ثبت رسیده‌اند.

کاوش‌های باستان‌شناسی در اطراف هجیج، از سکونت انسان در دوران پارینه‌سنگی در آن منطقه خبر می‌دهند و آثار یافت شده که قدمت آنها به بیش از چهل هزار سال قبل برمی‌گردد.

عزیز مصطفایی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاوه، به خبرگزاری فارس ایران، گفت:«روستای هجیج تمام شاخص‌های لازم برای قرار گرفتن در فهرست بهترین روستاهای گردشگری یونسکو را دارد.»

صنایع ‌دستی هجیج که شامل گیوه‌دوزی، جاجیم و نمدبافی است، به گردشگری این روستا رونق بیشتری داده که خود به توسعه بوم‌گردی منجر شده است.

ب.ن