شاخوان عبدالله از مردم کرکوک خواست برای تقویت جایگاه کورد در انتخابات شرکت کنند
رئیس فهرست پارت دموکرات کوردستان در کرکوک از مردم این شهر خواست تا برای تقویت جایگاه کورد و دستاوردهای ملی در انتخابات شرکت کرده و در روز رأیگیری به شهر خود بازگردند و رأی خود را به صندوق بیندازند
شاخوان عبدالله، رئیس فهرست ۲۷۵ پارت دموکرات کوردستان در کرکوک، روز جمعه، ۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آبان ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که در طول دورهی تبلیغات انتخاباتی، به طور کامل به رهنمودهای بارزانی برای برگزاری یک کمپین آرام در کرکوک پایبند بودهاند.
او افزود: "با وجود اینکه دیگر احزاب حملات ناروایی علیه پارت دموکرات انجام دادند، اما ما به تصمیمات بارزانی پایبند بودیم و به آنها پاسخ ندادیم. این امر تربیت و روش پارت دموکرات را از دیگر احزاب متمایز میکند."
پیام به مردم کرکوک
در این کنفرانس مطبوعاتی، رئیس فهرست پارت دموکرات پیامی خطاب به مردم کرکوک صادر کرد و گفت: "لازم است هر شهروند کرکوکی، در هر شهری که باشد، در روز رأیگیری به کرکوک بازگردد و در انتخابات شرکت کند، بدون اینکه به گرایش سیاسی فکر کند، زیرا کرکوک در آستانهی دستاوردهای ملی قرار دارد و کورد باید جایگاه خود را در این شهر تقویت کند."
شاخوان عبدالله، به عنوان نایب رئیس پارلمان عراق، همچنین گفت: "در روز رأیگیری بر فعالیتهای کمیسیون نظارت خواهیم کرد تا انتخاباتی شفاف برگزار شود."
جزئیات و زمانبندی انتخابات
جمانه غلای، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، روز چهارشنبه، ۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ مهر ۱۴۰۴)، به وبسایت کوردستان۲۴ اعلام کرده بود که از ساعت ۱۲ بامداد روز جمعه، ۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۱ مهر ۱۴۰۴)، تبلیغات انتخاباتی دورهی ششم پارلمان عراق رسماً آغاز میشود. او همچنین اشاره کرده بود که روز شنبه، ۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۷ آبان ۱۴۰۴)، مهلت تبلیغات به پایان میرسد.
تعداد رأیدهندگان و نامزدها
در سراسر عراق، از جمله اقلیم کوردستان، ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ شهروند حق رأی دارند که ۲۰ میلیون و ۶۳ هزار و ۷۷۳ نفر از آنها در رأیگیری عمومی و ۱ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۹۸۰ شهروند در رأیگیری ویژه شرکت خواهند کرد.
در این انتخابات، ۳۸ حزب سیاسی، ۳۱ ائتلاف و ۷۵ فهرست انفرادی شرکت میکنند. هفت هزار و ۷۶۸ نفر نیز در هر دو جنسیت، شامل پنج هزار و ۵۲۰ مرد و دو هزار و ۲۴۸ زن، خود را نامزد کردهاند.
قرار است انتخابات عمومی پارلمان عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شود.