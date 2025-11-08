پایان تبلیغات انتخابات پارلمان عراق

تبلیغات احزاب برای انتخابات دوره‌ی ششم پارلمان عراق، ساعت ۷ صبح امروز شنبه، ۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۷ آبان ۱۴۰۴)، به پایان رسید

3 ساعت پیش

در پی پایان تبلیغات انتخاباتی مجلس نمایندگان عراق، فردا یکشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴)، رأی‌گیری ویژه برگزار می‌شود و روز سه‌شنبه نیز رأی‌گیری عمومی در سراسر عراق انجام خواهد شد. در این انتخابات، ۷۷۴۴ نامزد برای کسب ۳۲۹ کرسی پارلمان رقابت می‌کنند.

نبرد عمر، رئیس هیئت انتخابات اقلیم کوردستان در کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، فاش کرده بود: "در اقلیم کوردستان، هزار و ۳۱۲ مرکز رأی‌گیری وجود دارد که شامل پنج هزار و ۵۹۹ ایستگاه رأی‌گیری می‌شود. در اربیل، دو هزار و ۲۳ ایستگاه رأی‌گیری در ۵۲۸ مرکز رأی‌گیری توزیع شده‌اند. در سلیمانیه، دو هزار و ۲۰۰ ایستگاه رأی‌گیری در ۵۰۶ مرکز توزیع شده‌اند و در دهوک نیز هزار و ۳۹۶ ایستگاه رأی‌گیری در ۲۷۸ مرکز توزیع شده‌اند."

او همچنین اشاره کرد که ۲۰۴ مرکز رأی‌گیری ویژه وجود دارد که شامل ۹۵۸ ایستگاه می‌شود و به این ترتیب تقسیم شده‌اند: ۷۹ مرکز و ۳۸۵ ایستگاه در اربیل، ۸۲ مرکز و ۳۷۸ ایستگاه در سلیمانیه، و ۴۳ مرکز و ۱۹۵ ایستگاه در دهوک.