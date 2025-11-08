آمریکا تحریمهای احمد شرعی، رئیسجمهور سوریه را لغو کرد
وزارت خارجهی ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن رسماً احمد شرعی را از فهرست تروریسم خارج کرده است
وزارت خارجهی ایالات متحده روز جمعه، ۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آبان ۱۴۰۴)، اعلام کرد که واشنگتن رسماً احمد شرعی، رئیسجمهور سوریه را از فهرست تروریسم خارج کرده است. این تصمیم چند روز پیش از سفر مورد انتظار شرعی به آمریکا اتخاذ شده و به دنبال لغو تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و بریتانیا علیه وی صورت میگیرد.
پیش از این، در تاریخ ۲ نوامبر (۱۱ آبان)، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در مصاحبهای تلویزیونی با شبکهی آمریکایی سیبیاس، اظهار داشت: "احتمالاً احمد شرعی، رئیسجمهور سوریه، به کاخ سفید خواهد آمد. او به طور جدی مشغول به کار است." ترامپ همچنین افزود: "ما تحریمها علیه سوریه را لغو کردیم تا به آنها فرصتی بدهیم. شنیدهام که رئیسجمهورشان کارهای بسیار خوبی انجام میدهد."
اسعد شیبانی، وزیر خارجهی سوریه، نیز تأیید کرده است که احمد شرعی، رئیسجمهور این کشور، در ماه جاری میلادی از کاخ سفید بازدید خواهد کرد و با مقامات آمریکایی دربارهی بازسازی سوریه به گفتوگو مینشیند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز پنجشنبهی گذشته، تحریمها علیه احمد شرعی و انس خطاب را که بیش از ۱۰ سال تحت تحریم بودند، لغو کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده پیشنویس قطعنامهی مربوطه را در روزهای اخیر به شورای امنیت ارائه داده بود.
احمد شرعی پس از سقوط رژیم بشار اسد در ۸ دسامبر (۱۷ آذر)، قدرت را در سوریه به دست گرفت. رئیسجمهور جدید سوریه بارها بر تعهد کشورش به بازسازی روابط با کشورهای غربی و جهان عرب تأکید کرده است.