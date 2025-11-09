سخنگوی نیروهای زیرەوانی: روند رأیگیری پیشمرگهها منظم و بدون مشکل است
دیدهوان خورشید از آمادگی کامل نیروهای پیشمرگه برای شرکت در رأیگیری ویژه خبر داد و به احتمال بروز مشکلات فنی در سیستم اثر انگشت اشاره کرد
دیدهوان خورشید، سخنگوی فرماندهی نیروهای زیرەوانی، روز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴)، در گفتوگو با کوردستان۲۴، جزئیات روند رأیگیری نیروهای پیشمرگه را تشریح کرد.
به گفتهی دیدهوان خورشید، فرآیند رأیگیری از ساعت ۷:۰۰ صبح آغاز شده و بر اساس یک جدول زمانبندی مشخص در حال انجام است. این جدول برای تمامی نیروها تنظیم شده تا هر گروه در زمان تعیینشدهی خود رأی دهد. این اقدام به منظور تضمین رعایت نوبت و جلوگیری از هرگونه ازدحام یا مشکل در مراکز رأیگیری صورت گرفته است.
وی افزود: "فرماندهان و نیروهای پیشمرگه به صورت منظم در سنگرهای خود برای رأیگیری حاضر هستند که این نشاندهندهی تعهد کامل نیروها به این فرآیند است. تاکنون، روند کلی رأیگیری بدون هیچ مشکلی پیش رفته است، اما از آنجا که هنوز در ابتدای کار هستیم، باید دید که آیا مشکلات فنی احتمالی بروز خواهند کرد یا خیر."
یکی از مشکلات احتمالی که خورشید به آن اشاره کرد، مسئلهی اثر انگشت است. با این حال، وی تأکید کرد که وعده داده شده است تا سیستم "فیس آیدی" (تشخیص چهره) به عنوان یک راهکار کمکی برای رفع این مشکل مورد استفاده قرار گیرد. او ابراز امیدواری کرد که هیچ مشکلی از این دست رخ ندهد.
رأیگیری ویژه برای انتخابات پارلمانی عراق از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز آغاز شد و نیروهای مختلف در سراسر عراق و اقلیم کوردستان برای شرکت در این فرآیند به مراکز رأیگیری مراجعه کردند. در این مرحله، بیش از ۱ میلیون و ۳۱۳ هزار نفر از اعضای نیروهای امنیتی و کارمندان وزارت کشور در عراق و وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، به همراه بیش از ۲۶ هزار آواره که بیشتر آنها در استان دهوک هستند، حق رأی دارند.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق ۸۰۹ مرکز را برای رأیگیری ویژه در سراسر کشور تعیین کرده و پیشبینی میشود این فرآیند تا ساعت ۱۸:۰۰ عصر ادامه یابد. بر اساس دستورالعملهای کمیسیون، صندوقها به صورت الکترونیکی بسته شده و امکان تمدید زمان وجود ندارد.
رأیگیری عمومی برای انتخابات پارلمانی عراق نیز در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.