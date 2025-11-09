استاندار اربیل: روند رأیگیری ویژه در استان اربیل بدون مشکل در حال انجام است
امید خوشناو، استاندار اربیل، روز یکشنبه (۹ نوامبر ۲۰۲۵) اعلام کرد که روند رأیگیری ویژه برای انتخابات پارلمانی عراق در این استان بدون هیچ گونه مشکل و مانعی در حال برگزاری است. وی پس از بازدید از چندین مرکز رأیگیری، از روند روان و موفقیتآمیز این فرآیند ابراز رضایت کرد.
استاندار اربیل در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: "به همراه مسئول دفتر کمیسیون عالی انتخابات عراق در اربیل، مدیرکل پلیس اربیل و کمیتهی امنیتی استان، از چندین مرکز رأیگیری بازدید کردیم. خوشبختانه، در تمامی مراکز، فرآیند رأیگیری ویژه بدون هیچ مشکلی در حال انجام است."
وی افزود که تعداد رأیدهندگان ویژه در استان اربیل ۱۱۱ هزار و ۸۳۹ نفر است که در ۷۹ مرکز و ۳۸۵ ایستگاه رأی خود را به صندوق میاندازند. خوشناو در خصوص مشکلات فنی احتمالی نیز گفت: "مشکل عدم شناسایی اثر انگشت برطرف شده است. دستگاهها جدید هستند و تاکنون مشکل عمدهای رخ نداده است." او از تمامی طرفها به دلیل مشارکت در آمادهسازی این فرآیند مهم قدردانی کرد.
رأیگیری ویژه برای انتخابات پارلمانی عراق از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز آغاز شد و نیروهای مختلف امنیتی در عراق و اقلیم کوردستان به منظور مشارکت در این فرآیند به مراکز رأیگیری مراجعه کردند. در رأیگیری ویژه، بیش از یک میلیون و ۳۱۳ هزار نفر از اعضای نیروهای امنیتی و کارمندان وزارت کشور در عراق و اقلیم کوردستان حق شرکت دارند. علاوه بر این، بیش از ۲۶ هزار آواره نیز در این فرآیند شرکت میکنند که اکثریت آنها در استان دهوک مستقر هستند. در سراسر عراق، ۸۰۹ مرکز برای رأیگیری ویژه در نظر گرفته شده و انتظار میرود این فرآیند تا ساعت ۱۸:۰۰ عصر ادامه یابد. بر اساس دستورالعملهای کمیسیون، صندوقها به صورت الکترونیکی بسته خواهند شد و امکان تمدید زمان وجود ندارد. رأیگیری عمومی برای انتخابات پارلمانی عراق نیز دو روز دیگر، یعنی در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد.