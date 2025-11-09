فرمانده‌ی نیروهای پشتبانی یک از پیشمرگه‌ها خواست به پای صندوق‌ها بروند

سیهاد بارزانی، فرمانده‌ی فرماندهی نیروهای پشتیبانی یک، امروز یکشنبه (۹ نوامبر ۲۰۲۵) پس از شرکت در رأی‌گیری ویژه در یکی از مراکز رأی‌گیری شقلاوه، از نیروهای پیشمرگه خواست تا مشارکت فعالی در این فرآیند داشته باشند و تأکید کرد که "با رأی‌دادن، حقوق ملت کورد در عراق را به دست خواهیم آورد."

سیهاد بارزانی در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از رأی‌دادن، پیام خود را برای تمامی پیشمرگه‌ها اینگونه بیان کرد: "پیام من به هر پیشمرگه‌ای این است که به پای صندوق‌های رأی بروند و رأی خود را بدهند تا نمایندگان کورد در پارلمان عراق بیشتر شوند و بتوانند از حقوق ملت کورد در بغداد دفاع کنند." وی در خصوص نحوه برگزاری رأی‌گیری ویژه اظهار داشت که این بار فرآیند "بسیار بسیار بهتر" از انتخابات گذشته بود و افزود: "مشکلات گذشته حل شده‌اند و فرآیند بسیار آسان بود، رأی‌دادن بیش از یک دقیقه طول نکشید. در دوره قبل به دلیل مشکلات فنی، نزدیک به ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار رأی از بین رفت." بارزانی همچنین در مورد رأی‌گیری عمومی که قرار است روز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود، گفت: "از تمام ملت کورد می‌خواهم که به پای صندوق‌های رأی بروند و لیست و نامزد مورد علاقه خود را انتخاب کنند تا به تمام جهان و عراق ثابت کنیم که کورد ملتی زنده است و می‌تواند در برابر تمامی چالش‌ها مقاومت کند." فرمانده نیروهای پشتیبانی یک تأکید کرد که "اکنون که فرآیند رأی‌گیری است، تنها راه دفاع از حقوق ملت ما از طریق رأی‌دادن و یک فرآیند دموکراتیک خواهد بود." وی در پایان سخنان خود، نقش پیشمرگه را ستود و اظهار داشت: "پیشمرگه با خون خود ثابت کرده است که از این خاک و ملت و کیان دفاع می‌کند و این دفاع ادامه خواهد داشت."