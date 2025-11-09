منصور بارزانی: از مردم کوردستان میخواهم در ۱۱ نوامبر "پیشمرگه" باشند
فرماندهی لشکر یک و گولان: من به عنوان یک پیشمرگه اقلیم کوردستان، از مردم کوردستان میخواهم که در روز ۱۱ نوامبر پیشمرگه باشند
منصور بارزانی، فرماندهی لشکر یک و گولان، امروز یکشنبه (۹ نوامبر ۲۰۲۵) پس از شرکت در رأیگیری ویژه، از مردم اقلیم کوردستان خواست تا در روز ۱۱ نوامبر (روز رأیگیری عمومی) "پیشمرگه" باشند و رأی خود را به طرفهایی بدهند که مورد اعتماد هستند تا کوردستان آبادتر شود.
منصور بارزانی در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: "من به عنوان یک پیشمرگه اقلیم کوردستان، از مردم کوردستان میخواهم که در روز ۱۱ نوامبر پیشمرگه باشند." وی با اشاره به اینکه هر زمان اقلیم کوردستان به دفاع نیاز داشته، پیشمرگه با خون خود از آن دفاع کرده است، افزود: "آرامش، امنیت و آبادانی موجود در اقلیم کوردستان، حاصل خون شهدا و تلاشها و فداکاریهای پیشمرگه و سایر نهادهای امنیتی است." بارزانی تأکید کرد که هرگاه اقلیم کوردستان به دفاع پیشمرگه نیاز داشته، پیشمرگه در خط مقدم بوده است و هرگاه به رأی پیشمرگه نیاز باشد، باز هم پیشمرگه پیشگام است و آماده است به بهترین شکل مشارکت کند و به پای صندوق رأی برود. او همچنین بیان کرد که پیشمرگهها نمایندگان مورد اعتماد خود را انتخاب خواهند کرد تا به پارلمان آینده عراق بروند و حقوق اقلیم کوردستان را که در قانون اساسی آمده و نقض شده است، بازپس گیرند. پیام او به مردم کوردستان این است که در روز ۱۱ نوامبر پیشمرگه باشند و به کسانی رأی دهند که به آنها اعتماد دارند.
رأیگیری ویژه برای ششمین دوره پارلمان عراق از ساعت ۰۷:۰۰ صبح امروز یکشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۲۵ آغاز شد و تا ساعت ۱۸:۰۰ عصر ادامه خواهد داشت. این رأیگیری شامل نیروهای امنیتی و آوارگان میشود. یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۹۸۰ نفر از اعضای نیروهای امنیتی و ۲۶ هزار و ۵۳۸ آواره در این انتخابات ویژه شرکت میکنند. همچنین، در رأیگیری ویژه، ۸۰۹ مرکز و ۴۵۰۱ ایستگاه رأیگیری برای نیروهای امنیتی و ۲۷ مرکز و ۹۷ ایستگاه رأیگیری برای آوارگان آماده شده است. تعداد کل نامزدها برای رقابت در انتخابات ۷ هزار و ۷۴۴ نفر است، در حالی که ۸۴۸ نامزد از رقابت حذف شدهاند. رأیگیری عمومی نیز در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد.