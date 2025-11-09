سرپرست ادارهی مستقل سوران: اتاق عملیات برای نظارت بر روند رأیگیری تشکیل دادهایم؛ فرآیند ۱۰۰ درصد بدون مشکل است
سرپرست ادارهی مسقتل سوران ابراز امیدواری کرد که در روز ۱۱ نوامبر، شهروندان نیز مانند نیروهای امنیتی با شور و شوق مشارکت کنند
هلگورد شیخ نجیب، سرپرست ادارهی مستقل سوران، روز یکشنبه (۹ نوامبر ۲۰۲۵) در یک کنفرانس مطبوعاتی اطمینان داد که روند رأیگیری ویژه در محدودهی این اداره به شکلی بسیار موفق و بدون هیچ مشکلی در حال برگزاری است. وی از تشکیل یک اتاق عملیات برای نظارت مستمر بر این فرآیند خبر داد.
به گفتهی شیخ نجیب، این فرآیند از ساعت ۷:۰۰ صبح در ۱۴ مرکز و ۶۱ ایستگاه رأیگیری آغاز شده و ۱۷ هزار و ۸۴۲ رأیدهنده حق شرکت در آن را دارند. سرپرست اداره سوران تأکید کرد: "یک اتاق عملیات برای نظارت مستمر بر این فرآیند تشکیل دادهایم و تاکنون هیچ مشکل اداری یا فنی رخ نداده است." وی اشاره کرد که مشکلاتی که در انتخابات گذشته وجود داشتند، مانند مشکل اثر انگشت و عدم شناسایی کارت بیومتریک، در این انتخابات وجود ندارند. تنها دو مورد کوچک مربوط به "فیس آیدی" گزارش شده که بلافاصله حل و فصل شدهاند. شیخ نجیب گفت: "میتوانم بگویم در اداره مستقل سوران، فرآیند ۱۰۰ درصد بدون مشکل بوده است." او رأیگیری امروز را "یک آزمایش بسیار خوب" توصیف کرد و گفت: "این نشان میدهد که در انتخابات عمومی نیز این مشکلات وجود نخواهند داشت." وی ابراز امیدواری کرد که در روز ۱۱ نوامبر، شهروندان نیز مانند نیروهای امنیتی با شور و شوق مشارکت کنند. او اطمینان داد که اتاقهای عملیات برای نظارت بر مراکز رأیگیری عمومی و حل هرگونه مشکل از طریق ارتباط مستقیم با کمیسیون، فعال خواهند بود. شیخ نجیب همچنین اعلام کرد که هیچ مشکل ترافیکی در شهرها و شهرکها وجود ندارد و از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه مورد، آنها را مطلع سازند تا برای رسیدن به مراکز رأیگیری به آنها کمک شود.
رأیگیری ویژه برای انتخابات پارلمانی عراق از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز آغاز شد و نیروهای مختلف در عراق و اقلیم کوردستان برای مشارکت در این فرآیند به مراکز رأیگیری مراجعه کردند. در رأیگیری ویژه، بیش از یک میلیون و ۳۱۳ هزار نفر از اعضای نیروهای امنیتی و کارمندان وزارت کشور در عراق و اقلیم کوردستان حق شرکت دارند. علاوه بر این، بیش از ۲۶ هزار آواره نیز در این فرآیند شرکت میکنند که اکثریت آنها در استان دهوک مستقر هستند. در سراسر عراق، ۸۰۹ مرکز برای رأیگیری ویژه در نظر گرفته شده و انتظار میرود این فرآیند تا ساعت ۱۸:۰۰ عصر ادامه یابد. بر اساس دستورالعملهای کمیسیون، صندوقها به صورت الکترونیکی بسته خواهند شد و امکان تمدید زمان وجود ندارد. رأیگیری عمومی نیز دو روز دیگر، یعنی در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد.