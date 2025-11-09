قزاقستان به «پیمان ابراهیم» پیوست
قزاقستان رسماً به ابتکار آمریکا برای عادیسازی روابط با اسرائیل پیوست و همزمان توافقهای اقتصادی گستردهای با واشنگتن امضا کرد.
قزاقستان رسماً اعلام کرد که به ابتکار آمریکا برای عادیسازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی، موسوم به «پیمان ابراهیم»، میپیوندد. این اقدام، که گسترش این توافقها به آسیای مرکزی را نوید میدهد، پس از یک تماس تلفنی سهجانبه میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، قاسم ژومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، صورت گرفت.
این تماس از دفتر بیضی کاخ سفید و همزمان با سفر توکایف به واشنگتن برای شرکت در نشست سی۵+۱ انجام شد؛ نشستی که رهبران قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و آمریکا را گرد هم میآورد. در جریان این سفر، آمریکا همچنین یک قرارداد ۱.۱ میلیارد دلاری با قزاقستان نهایی کرد که حق بهرهبرداری از ذخایر مواد معدنی حیاتی این کشور را به یک شرکت آمریکایی واگذار میکند.
دونالد ترامپ با اعلام این توافق گفت: «خوشحالم که اعلام کنم قزاقستان رسماً موافقت کرده است. کشوری فوقالعاده با رهبری فوقالعاده به توافقهای ابراهیم پیوسته است.» توکایف نیز در این تماس اقدامات ترامپ را «دستاوردهایی چشمگیر و غیرقابل تصور برای بسیاری» توصیف کرد که «زمینهساز صلح پایدار در خاورمیانه» شده است.
تحلیلگران از چرخش راهبردی در سیاست خارجی قزاقستان خبر دادند
کارشناسان میگویند پیوستن قزاقستان به این توافقها یک تغییر جهت راهبردی در سیاست خارجی این کشور است، درحالیکه آستانه همواره تلاش کرده روابط خود را میان چین و روسیه متوازن نگه دارد. خبرگزاری ایرنا در این خصوص به نقل از کارشناسان نوشت که «کشورهای آسیای مرکزی سیاست 'چندجانبهگرایی متوازن' را دنبال میکنند و مایل نیستند در رقابت قدرتهای بزرگ در یک محور قرار بگیرند».
توکایف در دیدارهای خود در واشنگتن همچنین از طرح صلح ترامپ، شامل «مسیر تریپیپی» حمایت کرد؛ طرحی زیرساختی که از جنوب ارمنستان عبور میکند و جمهوری آذربایجان را به نخجوان متصل میسازد. او این مسیر را «کمکی مهم» به توسعه دالان ترانزیتی میانه توصیف کرد؛ مسیری که چین را بدون عبور از روسیه به اروپا متصل میکند.
توافقهای میلیاردی در حوزههای معدنی و فناوری
آمریکا یک توافق ۱.۱ میلیارد دلاری نیز برای استخراج بزرگترین ذخایر دستنخورده تنگستن جهان با قزاقستان امضا کرد. این مشارکت که سهم غالب را به شرکت آمریکایی میدهد، گامی مهم برای تامین مواد معدنی حیاتی ارزیابی میشود. قزاقستان هماکنون یکچهارم نیاز آمریکا به اورانیوم را تامین میکند.
در کنار این قراردادها، قزاقستان و شرکتهای آمریکایی مجموعاً ۱۷.۲ میلیارد دلار توافق جدید در زمینه منابع معدنی، فناوریهای دیجیتال و هوانوردی امضا کردند که شامل خرید هواپیماهای بوئینگ جدید برای ناوگان ملی قزاقستان نیز میشود. ایالات متحده بزرگترین سرمایهگذار خارجی در قزاقستان است. حجم سرمایهگذاریهای آمریکا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود و ۶۰۰ شرکت آمریکایی در این کشور فعالیت میکنند. این در شرایطی است که تجارت دوجانبه نیز طی سالهای اخیر تقریباً دو برابر شده و به ۵ میلیارد دلار رسیده است.