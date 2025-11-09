با آغاز جیره‌بندی آب در تهران و شهرهای اطراف، ۲۵ میلیون نفر با قطع دوره‌ای آب مواجه شدند

1 ساعت پیش

تهران رسماً وارد مرحله‌ی جیره‌بندی آب شد. شرکت آب و فاضلاب از «قطع دوره‌ای و کنترل‌شده» آب در مناطق مختلف پایتخت خبر داده است. این تصمیم اضطراری در برابر بحرانی که مقامات رسمی آن را به خشکسالی نسبت می‌دهند، اما کارشناسان آن را نتیجه‌ی دهه‌ها سوء‌مدیریت و فساد ساختاری می‌دانند. این وضعیت ۲۵ میلیون نفر از ساکنان تهران و شهرهای اطراف را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

شرکت آب و فاضلاب تهران از آغاز «قطع دوره‌ای و کنترل‌شده» آب در مناطق مختلف شهر خبر داده است. این تصمیم واکنشی از سر استیصال به بحرانی پایدار است که دولت آن را «بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران» توصیف کرده است. به گزارش شبکه‌ی «فرانسه ۲۴»، از بامداد شنبه ۱۷ آبان (۸ نوامبر)، طرح «توزیع دوره‌ای» آب در تهران و شهرهای اطراف از جمله کرج، اسلام‌شهر و پاکدشت آغاز شده است. بر اساس این برنامه، در هر ناحیه، شبکه‌ی سراسری آب بین ۴ تا ۶ ساعت در شبانه‌روز قطع خواهد شد. هم‌زمان مدارس و بیمارستان‌ها موظف شده‌اند ذخایر اضطراری آب ایجاد کنند و شهرداری تهران موظف شده تا مصرف آب در فضای سبز را متوقف کند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در روزهای گذشته اعلام کرد که اگر تا پایان آبان ماه باران نبارد، چاره‌ای جز جیره‌بندی آب و حتی تخلیه‌ی تهران وجود نخواهد داشت.

در حالی که حکومت و مقامات دولتی تلاش می‌کنند بحران جاری آب را صرفاً به خشکسالی یا حتی بی‌حجابی نسبت دهند، تحلیلگران محیط‌زیست این بحران را نتیجه‌ی دهه‌ها بی‌درایتی در مدیریت منابع آب کشور اعلام می‌کنند. «فوربس» در گزارشی نوشت: «در ایران، کاهش بارندگی در بحران آب نقش دارد، اما ریشه‌ی اصلی بحران در برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، سدسازی‌های بی‌ضابطه و گسترش بی‌رویه‌ی شهرها نهفته است. بحران آب، ساختاری و سیاسی است، نه صرفاً اقلیمی.» برخی دیگر از کارشناسان از وجود «مافیای آب» سخن گفته‌اند که با طرح‌های غیرکارشناسی سدسازی توسط سپاه پاسداران و انتقال آب میان‌حوضه‌ای، منابع حیاتی کشور را نابود کرده‌ است.

بر اساس داده‌های رسمی، میزان بارش در تهران از ابتدای سال آبی جدید تا نیمه‌ی آبان کمتر از ۱ میلی‌متر بوده است. حجم ذخایر سدهای اطراف تهران نیز در پایین‌ترین سطح خود طی دهه‌های اخیر گزارش شده است.