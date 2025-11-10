خروج صدها خانوادهی عراقی و سوریەای از اردوگاه الهول
دیدبان حقوق بشر سوریه: ۲۹۲ خانوادهی عراقی و سوری اردوگاه الهول را ترک کردند
دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که در ماه اکتبر گذشته (مهر/آبان)، ۲۹۲ خانوادهی عراقی و سوری، کمپ الهول در شمال شرق سوریه را ترک کردهاند. این اقدام در چارچوب برنامهای از سوی ادارهی خودگردان شمال و شرق سوریه صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، هدف از این برنامه که با هماهنگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) و سازمانهای بینالمللی اجرا میشود، کاهش ازدحام و بهبود شرایط انسانی در کمپها و همچنین بازگرداندن خانوادههای شبهنظامیان داعش به کشورهایشان است.
انتقال خانوادههای عراقی به نینوا
بزرگترین کاروان خروجی شامل ۲۴۹ خانوادهی عراقی بود که شمار آنها به حدود ۸۴۰ نفر میرسید. این خانوادهها با هماهنگی پارلمان عراق، تحت حفاظت امنیتی شدید نیروهای ائتلاف بینالمللی، به کمپ «جدعه» در استان نینوای عراق منتقل شدند.
بازگشت آوارگان سوری به زادگاهشان
در همین دوره، چندین کاروان دیگر از خانوادههای آوارهی سوری نیز کمپها را ترک کرده و به زادگاه خود بازگشتهاند. از جمله، ۴۳ خانواده (۱۸۸ نفر) به حلب، لاذقیه و درعا رفتند و ۲۸ خانوادهی دیگر (۱۳۳ نفر) از کمپ محمودییه به مناطق دیرالزور، حمص و حماه بازگشتند.
تحویل خانوادههای داعش به آفریقای جنوبی
از سوی دیگر و بهعنوان بخشی از این تلاشها، ادارهی خودگردان، پنج زن و ۱۲ کودک از خانوادههای داعش را به هیئتی رسمی از کشور آفریقای جنوبی تحویل داد. این اقدام بر اساس اسناد رسمی امضاشده میان دو طرف انجام شد.