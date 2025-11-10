گراهام: صلح در خاورمیانه منوط به خلع سلاح حماس است

سناتور آمریکایی: تا زمانی که حماس مسلح باشد، صلح در خاورمیانه محال است

5 ساعت پیش

لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، تأکید کرد که تا زمانی که جنبش حماس مسلح باشد، برقراری صلح در خاورمیانه محال است. وی همچنین تصریح کرد که هرگونه تلاش برای بازسازی نوار غزه، مستقیماً به خلع سلاح این جنبش وابسته است.

گراهام در مصاحبه‌ای با «اسکای نیوز عربی» توضیح داد که هیچ نشانه‌ای از آمادگی حماس برای دست کشیدن از سلاح نمی‌بیند و گفت: «ای کاش حماس سلاح‌های خود را تسلیم می‌کرد، اما من هیچ تلاشی در این راستا نمی‌بینم، بلکه آن‌ها در تلاش برای مسلح شدن مجدد و بازسازی قدرت خود هستند.»

وی افزود که هیچ نیروی عربی آماده نیست تا حماس را به زور خلع سلاح کند و گفت: «تنها طرفی که توانایی انجام این کار را دارد، اسرائیل است. ما می‌توانیم از آن‌ها حمایت کنیم، اما اسرائیل باید خود این مأموریت را در میدان انجام دهد.» گراهام تأکید کرد: «روزی که حماس خلع سلاح شود، بازسازی غزه آغاز خواهد شد و راه عادی‌سازی روابط باز می‌شود.»

وضعیت لبنان و نقش حزب‌الله

این سناتور آمریکایی در مورد وضعیت لبنان اظهار داشت که ترکیب شیعه در این کشور «دچار تفرقه» است و تقریباً نیمی از آن‌ها می‌خواهند که تمام سلاح‌های سنگین تنها در اختیار ارتش باشد. اما فراکسیونی در حزب‌الله بر حفظ سلاح اصرار دارد و این مانع پیشرفت لبنان است.

وی گفت: «اسرائیل قبول نمی‌کند که حزب‌الله مسلح باقی بماند. توصیه‌ی من به دوستانم در لبنان این است که حزب‌الله را خلع سلاح کنند، سپس می‌توانیم در مورد امنیت مرزها و یکپارچگی لبنان با منطقه گفت‌وگو کنیم.»

گراهام اشاره کرد که کشورهای بیشتری به «توافق‌نامه‌های ابراهیم» پیوسته‌اند و پیش‌بینی کرد که عربستان سعودی نیز در سال آینده به آن ملحق شود. وی از لبنان خواست که خود را برای پیوستن به این توافق‌نامه‌ها آماده کند.

سوریه و چشم‌انداز آینده

در خصوص سوریه، گراهام گفت که برای کاهش تحریم‌ها آماده است، اما به شرطی که «بتوانیم به سرعت آن‌ها را بازگردانیم اگر اقدامات صحیح را انجام ندهند، مانند حفاظت از اقلیت‌های مذهبی و تأمین امنیت مرزها.» وی در پایان توضیح داد که تمرکز او بر سوریه، تلاش برای تقویت یک دولت جدید است، اما با احتیاطی بسیار زیاد.