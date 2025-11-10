ژوزف عون: لبنان به اجرای تدابیر بین‌المللی مبارزه با جرائم مالی پایبند است

5 ساعت پیش

ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، تأکید کرد که در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم «هیچ تسامحی» وجود نخواهد داشت.

وی این اظهارات را در دیدار با هیئت خزانه‌داری آمریکا بیان کرد و همچنین خواستار فشار بین‌المللی بر اسرائیل برای توقف نقض مرزها شد.

تعهد لبنان به مبارزه با جرائم مالی

رئیس‌جمهور لبنان، ژوزف عون، روز یکشنبه (۲۷ آبان ۱۴۰۲) تأکید کرد که لبنان به طور کامل به اجرای تدابیر بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم متعهد است و تصریح کرد که در قبال هیچ‌گونه جرائم مالی، صرف‌نظر از ماهیت یا منبع آن‌ها، «هیچ تسامحی» نخواهد شد.

عون در دیدار با هیئت اعزامی وزارت خزانه‌داری آمریکا به سرپرستی سباستیان گورکا، معاون دستیار رئیس‌جمهور آمریکا در امور مبارزه با تروریسم، در کاخ ریاست‌جمهوری بعبدا گفت که لبنان به طور فعال در حال اجرای یک چارچوب جامع از اصلاحات و تدابیر قانونی برای تضمین شفافیت و پاسخگویی مالی است.

پرزیدنت عون اظهار داشت: «این تعهد در مجموعه‌ای از گام‌های قانونی و نظارتی، از جمله اصلاح قانون رازداری بانکی، بازسازی بخش بانکی و بخشنامه‌های جدید صادرشده توسط بانک مرکزی لبنان، منعکس شده است.»

وی فاش کرد که دولت در حال نهایی کردن پیش‌نویس قانون «شکاف مالی» است که هدف آن تنظیم وضعیت مالی لبنان و تقویت شفافیت در تمامی مؤسسات مالی است.

عون تأکید کرد که نیروهای مسلح لبنان و سازمان‌های امنیتی به تعقیب شبکه‌های تروریستی و محاکمه‌ی افراد درگیر ادامه می‌دهند؛ تلاشی مستمر که به گفته‌ی وی، به حفظ ثبات داخلی در سراسر کشور کمک می‌کند.

این نشست همچنین به بحث‌های جاری میان لبنان و صندوق بین‌المللی پول (IMF) با هدف تأمین حمایت اقتصادی و احیای بخش بانکی کشور مطابق با استانداردهای جهانی اختصاص داشت.

هیئت آمریکایی نیز بر حمایت مستمر واشینگتن از امنیت و ثبات لبنان، به‌ویژه در مناطق جنوبی این کشور، تأکید کرد.

این هیئت اظهار داشت: «ایالات متحده به تقویت ارتش لبنان و توانمندسازی نهادهای امنیتی مشروع برای اعمال کامل اقتدار در سراسر قلمرو لبنان متعهد است» و بر لزوم حذف تمامی مظاهر مسلح غیردولتی تأکید کرد.

درخواست فشار بین‌المللی بر اسرائیل

در جبهه‌ی منطقه‌ای، پرزیدنت عون خواستار فشار بین‌المللی بر اسرائیل شد تا نقض مستمر حاکمیت لبنان را متوقف کرده و به طور کامل به قطعنامه‌ی ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، که به جنگ سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵ شمسی) میان اسرائیل و حزب‌الله پایان داد، پایبند باشد.

وی بر اهمیت گسترش استقرار ارتش لبنان در امتداد مرز جنوبی و پیشبرد تلاش‌ها برای اطمینان از اینکه تمامی سلاح‌ها تحت کنترل دولت باقی بمانند، تأکید کرد.

عون گفت: «گزینه‌ی مذاکره با اسرائیل همچنان روی میز است» و تأکید کرد که «جنگ به نتیجه‌ای نرسیده است» و یک مسیر صلح‌آمیز نیازمند ایجاد شرایط مطلوب است – که با توقف خصومت‌ها و تثبیت وضعیت در امتداد مرز آغاز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد که این رویکرد از حمایت ایالات متحده و دیگر شرکای بین‌المللی برخوردار است.

تنش‌های مرزی و هشدارها

اظهارات رئیس‌جمهور در بحبوحه‌ی افزایش تنش‌ها در امتداد مرز جنوبی لبنان، پس از یک سری حملات هوایی اسرائیل و اتهامات متقابل میان اسرائیل و حزب‌الله، مطرح شد.

به گزارش شبکه‌ی عمومی کان اسرائیل، تل‌آویو پیام‌های هشدارآمیزی به ارتش لبنان ارسال کرده و مدعی شده است که «زمان در حال اتمام است» و «هیچ مکانی امن نخواهد ماند» اگر حزب‌الله به تقویت حضور نظامی خود در شمال رود لیتانی و اطراف بیروت ادامه دهد.

حملات اخیر اسرائیل مواضع حزب‌الله در بنت جبیل و لیدا را هدف قرار داد که به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن هفت نفر منجر شد و یک بولدوزر و یک خودروی غیرنظامی را منهدم کرد. این گزارش‌ها توسط رسانه‌های لبنانی منتشر شده‌اند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که این حملات افراد لبنانی را هدف قرار داده‌اند که برای حزب‌الله سلاح قاچاق می‌کردند و آن‌ها را «تهدیدی مستقیم» خواند. حزب‌الله اسرائیل را به نقض آتش‌بس متهم کرد و هرگونه مذاکره‌ی سیاسی را رد کرد.

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، مجدداً تأکید کرد که تصمیمات جنگ و صلح تنها در اختیار دولت است و خاطرنشان کرد که ارتش لبنان قبلاً اجرای طرحی برای جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی را آغاز کرده است.

ژنرال ژوزف عون، فرمانده ارتش، بر تعهد لبنان به آتش‌بس تأکید کرد، در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، قول داد که اجازه ندهد لبنان به «جبهه‌ای جدید» تبدیل شود. اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داد که ارتش اسرائیل «عملیات خود را» در جنوب «تشدید خواهد کرد» و به حزب‌الله در مورد «بازی با آتش» هشدار داد.

دولت لبنان با چالش‌های هم‌زمان روبرو است – بازسازی اعتبار مالی خود تحت نظارت بین‌المللی و جلوگیری از تشدید تنش‌ها در امتداد مرز جنوبی ناآرام خود.

موضع قاطع پرزیدنت عون در مورد یکپارچگی مالی و رعایت قوانین ضدتروریسم در زمانی مطرح می‌شود که لبنان به دنبال اطمینان‌بخشی به هر دو حوزه‌ی داخلی و شرکای بین‌المللی خود است که حتی در میان عدم قطعیت عمیق سیاسی و اقتصادی، همچنان یک بازیگر مسئول و مستقل باقی می‌ماند.