دموکرات‌ها بر سر مطالبات بهداشتی عقب‌نشینی کردند و سنا به توافق برای پایان دادن به تعطیلی دولت رأی داد

5 ساعت پیش

سنای ایالات متحده اولین گام حیاتی را برای پایان دادن به تعطیلی فلج‌کننده‌ی ۴۰ روزه‌ی دولت، طولانی‌ترین در تاریخ این کشور، برداشت.

این اتفاق پس از آن رخ داد که گروهی کوچک اما محوری از دموکرات‌های میانه‌رو، از رهبری حزب خود جدا شدند تا یک توافق بودجه‌ای مورد حمایت جمهوری‌خواهان را پیش ببرند.

گشایش در بن‌بست تعطیلی دولت

این گشایش، با هزینه‌ی گزافی برای فراکسیون دموکرات‌ها همراه بود؛ آن‌ها مجبور شدند از خواسته‌ی اصلی خود برای تمدید تضمینی یارانه‌های بهداشتی که در حال انقضا بودند، دست بکشند. این امتیازدهی، واکنش سریع و خشمگینانه‌ی ترقی‌خواهان و رهبری حزب را برانگیخت که این اقدام را «تسلیم» و «اشتباهی وحشتناک» نامیدند.

پس از تقریباً شش هفته بن‌بست شدید که صدها هزار کارمند فدرال را بدون حقوق گذاشت، سفر هوایی در سراسر کشور را مختل کرد و کمک‌های غذایی برای میلیون‌ها آمریکایی را به خطر انداخت، سنا با ۶۰ رأی موافق در برابر ۴۰ رأی مخالف، یک مانع رویه‌ای کلیدی را پشت سر گذاشت.

این رأی‌گیری، همان‌طور که توسط «نیویورک‌تایمز» و «آسوشیتدپرس» گزارش شد، به یک بسته‌ی بودجه‌ی مصالحه‌ای اجازه می‌دهد تا سفر طولانی و نامشخص خود را از طریق کنگره آغاز کند؛ جایی که هنوز باید رأی نهایی را در سنا کسب کند، در مجلس نمایندگان تأیید شود و توسط پرزیدنت دونالد ترامپ امضا شود تا دولت رسماً بازگشایی گردد.

بن‌بست زمانی شکسته شد که هشت سناتور که با دموکرات‌ها هم‌فراکسیون بودند، از خط حزب خود عبور کرده و به جمهوری‌خواهان پیوستند و دقیقاً تعداد آرای لازم برای غلبه بر فیلیباستر را فراهم کردند.

به گزارش «فاکس نیوز»، این سناتورهای جداشده شامل دیک دوربین، نفر دوم دموکرات‌ها در سنا از ایالت ایلینوی، و همچنین سناتورها تیم کین از ویرجینیا، جان فترمن از پنسیلوانیا، کاترین کورتز ماستو و جکی روزن از نوادا، جین شاهین و مگی حسن از نیوهمپشایر، و آنگوس کینگ، سناتور مستقل از مین که با دموکرات‌ها هم‌فراکسیون است، بودند.

مصالحه‌ی شکننده

توافقی که از هفته‌ها مذاکرات پرتنش و پشت درهای بسته حاصل شد، شامل تمدید یارانه‌های قانون مراقبت‌های بهداشتی مقرون‌به‌صرفه (ACA) یا اوباماکر نیست که دموکرات‌ها بیش از یک ماه برای آن جنگیده بودند.

پیش‌بینی می‌شود انقضای این یارانه‌ها در پایان سال، باعث افزایش سرسام‌آور حق بیمه‌ی درمانی برای میلیون‌ها آمریکایی شود. دموکرات‌ها به جای تضمین قانونی، یک وعده‌ی عمومی از سوی جان تون، رهبر اکثریت سنا و جمهوری‌خواه از داکوتای جنوبی، دریافت کردند که رأی‌گیری جداگانه‌ای برای تمدید یک‌ساله‌ی یارانه‌ها حداکثر تا هفته‌ی دوم دسامبر (آذر/دی) برگزار شود.

با این حال، همان‌طور که چندین رسانه اشاره کردند، انتظار می‌رود این لایحه‌ی آتی در کنگره‌ی تحت کنترل جمهوری‌خواهان شکست بخورد و مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، حتی به طرح آن برای رأی‌گیری نیز متعهد نشده است.

در حالی که خواسته‌ی اصلی مربوط به مراقبت‌های بهداشتی برآورده نشد، مصالحه‌ی دوحزبی، که توسط «واشینگتن پست» تشریح شده است، شامل برخی از مفاد مورد نظر دموکرات‌ها می‌شود. این توافق سه لایحه‌ی بودجه‌ی کامل یک‌ساله و دوحزبی – شامل کشاورزی، برنامه‌های کهنه‌سربازان و قوه‌ی مقننه – را با یک اقدام تأمین مالی موقت، معروف به قطعنامه‌ی موقت بودجه (CR)، ترکیب می‌کند که بقیه‌ی دولت را تا ۳۰ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴) بازگشایی خواهد کرد.

نکته‌ی مهم برای بسیاری از دموکرات‌ها این است که این توافق، اخراج گسترده‌ی هزاران کارمند فدرال را که توسط دولت ترامپ در طول تعطیلی انجام شده بود، لغو می‌کند و تضمین می‌دهد که تمامی کارمندان مرخصی‌داده‌شده حقوق معوقه دریافت کنند.

سناتور کینگ، یکی از مذاکره‌کنندگان اصلی، محاسبات دردناکی را که منجر به این مصالحه شد، توضیح داد.

به گزارش «فاکس نیوز»، او گفت: «سؤال این بود که آیا تعطیلی دولت به هدف دستیابی به حمایت لازم برای تمدید اعتبارات مالیاتی کمک می‌کند؟ قضاوت ما این بود که چنین نخواهد شد. این نتیجه را به بار نمی‌آورد. و شواهد آن، تقریباً هفت هفته تلاش بی‌ثمر برای تحقق آن است.»

سناتور کین، دموکرات ویرجینیا که ایالتش میزبان ده‌ها هزار کارمند فدرال است، حفاظت از این کارمندان را دلیل تغییر رأی خود عنوان کرد و اظهار داشت که این قانون «از کارمندان فدرال در برابر اخراج‌های بی‌اساس محافظت می‌کند، کسانی را که به ناحق در طول تعطیلی اخراج شده‌اند، بازگردانده و تضمین می‌کند که کارمندان فدرال حقوق معوقه دریافت کنند»، این را «نیویورک‌تایمز» گزارش داد.

شکاف در صفوف دموکرات‌ها

تصمیم هشت سناتور برای جدا شدن از خط حزب، بلافاصله نگرانی شدید و شکاف عمیقی را در حزب دموکرات ایجاد کرد. چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، که هفته‌ها فراکسیون خود را در یک انسداد متحد نگه داشته بود، علیه این توافق رأی داد.

به گزارش «فاکس نیوز» و «نیویورک‌تایمز»، شومر در سخنرانی خود در صحن سنا گفت: «این بحران بهداشتی آن‌قدر شدید، فوری و برای خانواده‌های در خانه ویرانگر است که من نمی‌توانم با وجدان راحت از این قطعنامه‌ی موقت بودجه که به بحران بهداشتی رسیدگی نمی‌کند، حمایت کنم.»

بال ترقی‌خواه حزب در انتقاد خود حتی تندتر بود.

سناتور برنی سندرز، مستقل از ورمونت، اتهام زد که عقب‌نشینی دموکرات‌ها در این مرحله «اشتباهی وحشتناک» خواهد بود. به گزارش «فاکس نیوز»، سندرز گفت: «اگر دموکرات‌ها در این مسئله عقب‌نشینی کنند، به دونالد ترامپ این پیام را می‌دهد که او چراغ سبز دارد تا به سمت اقتدارگرایی پیش برود. و من فکر می‌کنم این یک فاجعه برای این کشور خواهد بود.»

این واکنش به سرعت به مجلس نمایندگان نیز گسترش یافت. گرگ کاسار، نماینده‌ی کنگره از تگزاس و رئیس فراکسیون ترقی‌خواه کنگره، این توافق را «خیانت» به میلیون‌ها آمریکایی خواند.

به نقل از «آسوشیتدپرس»، کاسار در پلتفرم رسانه‌ی اجتماعی ایکس نوشت: «پذیرش چیزی جز یک قول سرانگشتی از جمهوری‌خواهان، مصالحه نیست – تسلیم است.»

حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، روشن ساخت که فراکسیون او از چنین توافقی حمایت نخواهد کرد و جمهوری‌خواهان را مسئول کل بحران دانست. جفریز در بیانیه‌ای گفت: «دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه مسئول آشفتگی سمی‌ای هستند که در کشور ما ایجاد کرده‌اند و مردم آمریکا این را می‌دانند.»

شکاف عمیق به طور کامل توسط دو سناتور دموکرات از ویرجینیا تجسم یافت.

در حالی که کین از این توافق برای حفاظت از کارمندان فدرال حمایت کرد، همکارش، سناتور مارک وارنر، با او مخالفت کرد و گفت که نمی‌تواند «از توافقی حمایت کند که هنوز میلیون‌ها آمریکایی را در این تردید رها می‌کند که چگونه هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی خود را پرداخت خواهند کرد»، این را «نیویورک‌تایمز» گزارش داد.

هزینه‌های انسانی تعطیلی دولت

هم‌زمان با مانورهای سیاسی در واشینگتن، پیامدهای واقعی تعطیلی ۴۰ روزه در سراسر کشور در حال افزایش بود. به گزارش «آسوشیتدپرس»، خطوط هوایی آمریکا روز یکشنبه (۲۷ آبان ۱۴۰۲) بیش از ۲,۰۰۰ پرواز را لغو کردند که اولین بار از زمان آغاز تعطیلی بود، و بیش از ۷,۰۰۰ تأخیر اضافی نیز رخ داد.

شان دافی، وزیر خزانه‌داری، هشدار داد که اگر این بن‌بست ادامه یابد، سفر هوایی پیش از تعطیلات شکرگزاری «به قطره‌ای کاهش خواهد یافت.»

در همین حال، کمک‌های غذایی برای ده‌ها میلیون نفر به دلیل درگیری‌های قانونی مربوط به تعطیلی، با تأخیر مواجه شد.

در واشینگتن دی‌سی، که ده‌ها هزار کارمند فدرال بدون حقوق در آن زندگی می‌کنند، بانک غذای منطقه‌ی پایتخت گزارش داد که ۸ میلیون وعده‌ی غذایی بیشتر از بودجه‌ی پیش‌بینی‌شده برای تعطیلات ارائه کرده است – که نشان‌دهنده‌ی افزایش تقریباً ۲۰ درصدی تقاضا است، «آسوشیتدپرس» خاطرنشان کرد.

خطوط کمک‌رسانی در اداره‌ی تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی خاموش شده‌اند و دفاتر میدانی که به کسب‌وکارهای کوچک، کشاورزان و کهنه‌سربازان خدمات ارائه می‌دهند، تعطیل شده‌اند، این را «واشینگتن پست» گزارش داد.

مسیر بازگشایی رسمی دولت طولانی و پرخطر باقی مانده است. رأی‌گیری روز یکشنبه (۲۷ آبان ۱۴۰۲) تنها اولین گام در مجموعه‌ای از مانورهای رویه‌ای در سنا بود. قانون اصلاح‌شده هنوز باید رأی نهایی را کسب کند، فرآیندی که در صورت اعتراض هر سناتوری می‌تواند برای روزها به تأخیر بیفتد.

سپس باید توسط مجلس نمایندگان، جایی که مخالفت دموکرات‌ها شدید است، تأیید شود، قبل از اینکه سرانجام برای امضا به میز پرزیدنت ترامپ برسد. ترامپ که عصر یکشنبه (۲۷ آبان ۱۴۰۲) به کاخ سفید بازگشت، صراحتاً این توافق را تأیید نکرد اما با لحنی خوش‌بینانه گفت: «به نظر می‌رسد به پایان تعطیلی نزدیک می‌شویم.»

در حالی که کشور نفس خود را حبس کرده است، پایان طولانی‌ترین تعطیلی در تاریخ آن سرانجام در چشم‌انداز است، اما این پایان به بهای یک نزاع تلخ خانوادگی در حزب دموکرات و با سؤال اصلی و دردناک هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی که به مسیری پرخطر کشانده شده، فرا می‌رسد.