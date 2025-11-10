تیم دیوی، مدیرکل، و دبورا ترنس، رئیس اخبار بی‌بی‌سی، در پی جنجال گسترده بر سر ویرایش گمراه‌کننده‌ی سخنرانی دونالد ترامپ در یک مستند «پانوراما»، از سمت‌های خود کناره‌گیری کردند. این استعفاها بی‌بی‌سی را در آستانه‌ی بررسی منشور سلطنتی، با بحران رهبری و اعتبار مواجه کرده است

بی‌بی‌سی، سازمان خبری معتبر بریتانیایی، در پی استعفاهای ناگهانی مدیرکل خود، تیم دیوی، و رئیس اخبار آن، دبورا ترنس، وارد بحران رهبری عمیقی شده است. این دو مدیر ارشد در میان جنجال شدیدی بر سر مستند «پانوراما» که متهم به تحریف سخنرانی پرزیدنت سابق آمریکا، دونالد ترامپ، بود، از سمت خود کناره‌گیری کردند. این رویداد به شهرت بی‌بی‌سی در بی‌طرفی و صداقت سرمقاله آسیب جدی وارد کرده است.

دبورا ترنس، که از سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۰) مدیرعامل اخبار بی‌بی‌سی بود، در بیانیه‌ی استعفای خود مستقیماً به این جنجال اشاره کرد. او ضمن پذیرش مسئولیت نهایی، اذعان داشت که «اشتباهاتی صورت گرفته است» و این جنجال به بی‌بی‌سی آسیب می‌رساند. با این حال، او بر بی‌طرفی سازمانی اخبار بی‌بی‌سی تأکید کرد.

تیم دیوی، که در سپتامبر ۲۰۲۰ (شهریور/مهر ۱۳۹۹) به سمت مدیرکل منصوب شده بود، در بیانیه‌ی خود محتاط‌تر عمل کرد. او اگرچه مستقیماً به مستند پانوراما اشاره نکرد، اما تأثیر مخرب بحث‌های اخیر را پذیرفت و اظهار داشت: «به عنوان مدیرکل باید مسئولیت نهایی را بر عهده بگیرم.» دیوی خروج خود را با آینده‌ی شرکت، به‌ویژه بررسی قریب‌الوقوع منشور سلطنتی آن که در سال ۲۰۲۷ (۱۴۰۵/۱۴۰۶) منقضی می‌شود، مرتبط دانست تا جانشین او بتواند این دوره‌ی حیاتی را هدایت کند.

رسوایی مستند «پانوراما»

این بحران بر سر مستند «پانوراما» با عنوان «ترامپ: فرصتی دوباره؟» فوران کرد که یک هفته قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پخش شده بود. جنجال با گزارش اختصاصی روزنامه‌ی «تلگراف» آغاز شد که به یک یادداشت داخلی افشا شده از مایکل پرسکات، مشاور مستقل سابق کمیته‌ی استانداردهای سرمقاله بی‌بی‌سی، دست یافته بود.

این یادداشت جزئیات یک ویرایش عمیقاً گمراه‌کننده و دستکاری شده از سخنرانی دونالد ترامپ در واشنگتن دی‌سی در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۷ دی ۱۳۹۹)، درست قبل از شورش در کنگره آمریکا، را شرح می‌داد. یادداشت پرسکات حاکی از آن بود که مستند، دو بخش کاملاً جداگانه از سخنرانی ترامپ را به هم پیوند داده بود تا یک روایت نادرست و تحریک‌آمیز ایجاد کند. این ویرایش به گونه‌ای بود که به نظر می‌رسید ترامپ به صراحت از حامیان خود می‌خواست به خشونت به کنگره حمله کنند، در حالی که بخش‌های پیوند خورده بیش از ۵۰ دقیقه از هم فاصله داشتند و در بافت‌های متفاوتی بیان شده بودند. پرسکات در یادداشت خود، این تحریف را زیر سوال بردن اعتماد به بی‌بی‌سی دانست و از عدم پذیرش نقض استانداردها توسط مدیران ابراز نگرانی کرد.

واکنش ترامپ و آینده‌ی پرمخاطره

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در واکنش به این خبر در حساب «تروث سوشال» خود، بی‌بی‌سی را به «دستکاری» سخنرانی‌اش در ۶ ژانویه (۱۶ دی) متهم کرد و از «تلگراف» برای افشای این «روزنامه‌نگاران فاسد» تشکر کرد.

زمان این استعفاها برای بی‌بی‌سی بسیار حساس است. بررسی منشور سلطنتی توسط دولت بریتانیا، که مجوز فعالیت و مکانیسم تامین مالی اصلی این شرکت را تعیین می‌کند، در پیش است. ورود به این مذاکرات حیاتی با خلاء رهبری و بحران شدید اعتبار، موقعیت بی‌بی‌سی را عمیقاً پرمخاطره کرده است.

وظیفه‌ی یافتن جانشین دیوی اکنون بر عهده‌ی هیئت مدیره‌ی بی‌بی‌سی است. مدیرکل جدید، هجدهمین مدیرکل در تاریخ ۱۰۳ ساله‌ی بی‌بی‌سی خواهد بود و بلافاصله وظیفه‌ی بازگرداندن اعتماد عمومی و سیاسی را بر عهده خواهد داشت. نام‌هایی چون شارلوت مور، جی هانت و جیمز هاردینگ به عنوان رقبای احتمالی مطرح شده‌اند. هر کسی که سکان را به دست گیرد، موسسه‌ای را به ارث خواهد برد که با فشار سیاسی شدید، چشم‌انداز رسانه‌ای در حال تغییر و اعتماد عمومی متزلزل روبرو است. این استعفاها یک شکست سرمقاله عمیق را در قلب بی‌بی‌سی آشکار کرده و مسیر بازسازی شهرت آن به عنوان پرچمدار جهانی روزنامه‌نگاری بی‌طرفانه و اخلاقی، طولانی و پر از چالش خواهد بود.