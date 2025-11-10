رئیس اقلیم کوردستان: به شیوهای متمدنانه و آزادانه رای بدهید
اربیل (کوردستان٢٤) – نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در خصوص انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، پیامی منتشر کرد و در آن از تمامی واجدین شرایط رای دادن خواست که در انتخابات مشارکت فعال داشته باشند و به شیوهای متمدنانه و آزادانه رای بدهند و با آرای خود آینده حیات سیاسی در عراق را ترسیم کنند.
متن پیام
هممیهنان عزیز کوردستان
فردا رایگیری عمومی برای انتخابات مجلس نمایندگان عراق انجام میشود. از تمامی واجدین شرایط رای دادن میخواهم که مشارکتی فعال داشته باشند. به شیوهای متمدنانه و آزادانه رای بدهند. سرنوشت و آینده میهن، اجرای قانون اساسی و تثبیت بهتر فدرالیزم، با مشارکت و رای شما تعیین میشود.
رای دادن حق و وظیفه و رسالت و امانت است. یک مسئولیت میهنی و فرصتی برای نو شدن است تا با آرای آزاد خود، دوره آینده روند و حیات سیاسی در عراق را ترسیم کنید و در تحقق بیشتر ثبات سیاسی، بهبود بیشتر خدمات، پیشرفت و فراهم کردن یک زندگی شایسته برای همه سهیم و شریک باشید.
رای دادن پایبندی شما را به حقوق خود و تحکیم جایگاه اقلیم کوردستان در عراق فدرال نشان میدهد. مشارکت گسترده شما در رایگیری، پایگاه اقلیم کوردستان را در عراق قویتر و صدای آن را در بغداد رساتر میکند. پیام روشن مردم کوردستان مبنی بر دموکراسی و همزیستی مسالمتآمیز و گفتوگو برای ساختن آیندهای درخشانتر برای مردم کوردستان و همه جوامع عراق را ارسال میکند.
از همه جهات مربوطه میخواهم که در نهایت مسئولیتپذیری، انجام رایگیری را به طور شفاف، آزادانه، منظم و آرام تضمین کنند و طرفهای سیاسی نیز با مسئولیتپذیری و بر مبنای قانون اساسی با آن تعامل کنند و همه طرفها با کمیسیون عالی مستقل انتخابات همکاری کنند. وظیفه همه ما است که سیمای زیبنده دموکراسی و متمدنانه اقلیم کوردستان را به نمایش بگذاریم.
همه آرا برای کوردستان از اهمیت برخوردار هستند. رای بدهید و در ترسیم آینده خود و میهن خود مشارکت کنید.
برای همه آرزوی موفقیت میکنم.
نچیروان بارزانی
رئیس اقلیم کوردستان
۱۰ نوامبر ۲۰۲۵
ب.ن