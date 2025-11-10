دیلی اکسپرس: ناآرامیهای سیاسی در سلیمانیه موج جدیدی از پناهجویان را به بریتانیا روانه کرده است
اربیل (کوردستان٢٤) – یک پناهجوی کورد میگوید که تشدید سرکوب سیاسی و خشونت در سلیمانیه او را به سفری خطرناک به بریتانیا سوق داده و شش بار برای عبور از کانال مانش با یک قایقی کوچک، تلاش کرده است.
او برای حفظ امنیت بستگانش که هنوز در اقلیم کوردستان هستند، با نام مستعار (آمد)، به روزنامه دیلی اکسپرس گفت که هزاران مایل را برای رسیدن به بریتانیا طی کرده و سرانجام در ۱۱ اوت پس از سوار شدن بر یک قایق بادبانی به همراه ۸۴ مهاجر دیگر به آنجا رسیده است.
آمد گفت:«وضعیت در قایق بادبانی بسیار بد بود. برخی از افراد هوشیاری خود را از دست دادند. بسیار بسیار خطرناک بود. چند بار نزدیک بود در اثر امواج سنگین غرق شویم.»
طبق آمار دولت بریتانیا که این روزنامه به آن استناد کرده است، از ابتدای سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۶۹۵۰ مهاجر با قایقهای کوچک از کانال مانش عبور کردهاند که از رکورد کل سال ۲۰۲۴ فراتر رفته است.
آمد گفت به دلیل آنچه که او سرکوب شدید مخالفان سیاسی توصیف کرد، از سلیمانیه گریخته است. این شهر تحت کنترل اتحادیه میهنی کوردستان، به رهبری بافل طالبانی، رئیس حزب و شهروند بریتانیایی - کورد است. طالبانی که در لندن بزرگ شده است، توسط منتقدان به بازداشت و شکنجه رقبای سیاسی متهم شده است، ادعاهایی که هواداران او رد میکنند.
همانطور که قبلا گزارش شده بود، عموزادههای بافل طالبانی و مسئولان سابق اتحادیه میهنی کوردستان، لاهور و پولاد طالبانی، که هر دو دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی هستند و در کنار نیروهای بریتانیایی و آمریکایی علیه داعش جنگیدهاند، سال گذشته در بحبوحه اختلافات داخلی حزب دستگیر شدند. خانوادههای آنها به دیلی اکسپرس گفتند که این دستگیریها، همراه با درگیریهای گزارش شده بین جناحهای رقیب، موجب افزایش فرار مردم از اقلیم کوردستان شده است.
ناظران محلی تخمین میزنند که در ناآرامیهای مرتبط در ماههای اخیر بیش از ۳۰ نفر کشته و صدها نفر بازداشت شدهاند.
آمد، ادعا کرد که این وضعیت، فضایی از رعب و وحشت ایجاد کرده است. او گفت: «فقط به خاطر ذکر نام یک رقیب سیاسی، ممکن است به زندان بیفتید. بسیاری از مردم منتظر فرصتی برای فرار هستند. سلیمانیه مانند یک دیکتاتوری نظامی شده است.»
او از دولت بریتانیا خواست تا نقش فعالتری ایفا کند و گفت:«بافل شهروند بریتانیا است. چطور این اتفاقات میافتد و دولت بریتانیا هیچ کاری نمیکند؟»
هیئت کمکرسانی سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی) نگرانی خود را در مورد تنشهای اخیر ابراز کرده و از همه طرفها خواسته است که «خویشتنداری» نشان دهند، از غیرنظامیان محافظت کنند و فرآیندهای قضایی عادلانه را مطابق با قانون اساسی عراق تضمین کنند.
سخنگوی دفتر امور خارجه بریتانیا در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت لاهور طالبانی گفت:«ما از یک مرد بریتانیایی که در اقلیم کوردستان عراق بازداشت شده است، حمایت میکنیم و با مقامات محلی در تماس هستیم.»
این گزارش بر اساس گزارش دیلی اکسپرس تهیه شده است.
