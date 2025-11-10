صدر از نیروهای امنیتی به خاطر تحریم انتخابات عراق تقدیر کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، از موضع اعضای نیروهای امنیتی عراق که آنها را «اصلاحطلبان ملی» توصیف کرد، تمجید کرد و ایفای نقش آنها را در دفاع از میهن، چه در جبهههای نبرد و چه در عرصه اصلاحات و مبارزه با فساد ستود.
صدر در بیانیهای گفت که موضع آنها نشان دهنده فداکاری و عشق به میهن و عزم راسخ آنها برای دنبال کردن مسیر اصلاحات از درون دستگاه امنیتی است که همیشه در عرصههای جهاد، اصلاحات و انتخابات از ملت دفاع کرده است.
او حمایت خود را از کسانی که «آرای خود را برای مقابله با فساد، غلبه نیروهای تاریکی و گسترش سلطهگری که همچنان به ملت و مردم آسیب میرسانند، باطل کردند» اعلام کرد.
صدر از آنها قدردانی کرد و گفت:«از شما برادران عزیز متشکریم. ما هرگز موضع شما را نه در این دنیا و نه در دنیای دیگر فراموش نخواهیم کرد.»
رهبر جریان صدر در پایان بیانیه تاکید کرد که این مواضع میهنپرستانه «نشاندهنده امتداد رویکرد اصلاحی است که این جریان سالها در مقابله با فساد و سلطهجویی اتخاذ کرده است.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که گروهی از افسران وابسته به صدر تعهد کامل خود را به دستورات وی اعلام کردند و از تصمیم او برای تحریم انتخابات پارلمانی آینده عراق حمایت کردند.
این افسران در بیانیهای خطاب به صدر گفتند که «از راهنماییهای خردمندانه او در مسیر اصلاحات، عزت و غرور ملی الهام میگیرند.»
آنها خاطرنشان کردند که تصمیم به تحریم «نشاندهنده یک موضع اصولی است که ناشی از امتناع از مشارکت در یک سیستم فاسد است که مانع اراده مردم برای اصلاحات واقعی میشود.»
در این بیانیه آمده است که افسران «در مکتب خاندان صدر، بر اساس پایداری در مواضع خود و تحت تاثیر قرار نگرفتن منافع یا موقعیتها به قیمت فدا کردن اصول، تربیت شدهاند.»
آنها با تجدید بیعت با رویکرد اصلاحطلبانه صدر، بر آمادگی خود برای «پایداری و تلاش تحت رهبری او برای دستیابی به اصلاحات اساسی و مبارزه با فساد» تاکید کردند.
ب.ن