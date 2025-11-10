پروفسور میران به کوردستان24: دریافت مدال پوشکین برای من و ملت کورد مایه افتخار است
اربیل (کوردستان٢٤) – پروفسور کورد، پس از دریافت مدال پوشکین از دست رئیسجمهور روسیه، لحظه دریافت آن را لحظهای افتخارآمیز برای خود و ملت کورد توصیف کرد.
رشاد میران، استاد کورد در حوزه ادبیات و جامعهشناسی، به پاس قدردانی از ترجمه ادبیات روسی به زبان کوردی و ترویج تفاهم فرهنگی بین دو ملت، در 4 نوامبر مدال معتبر پوشکین را از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دریافت کرد.
این پروفسور کورد، امروز دوشنبه ۱۰ نوامبر، در گفتوگو با کوردستان24 گفت که از دریافت این مدال بسیار مفتخر است و لحظه دریافت آن را لحظهای افتخارآمیز نه تنها برای خود، بلکه برای ملت کورد توصیف کرد.
او گفت:"این مدال خشنودی بسیاری برای من به ارمغان میآورد. همچنین نشان دهنده قدردانی روسیه از فرهنگ و زبان خود و کسانی است که برای معرفی این فرهنگ به دیگران تلاش میکنند."
وی افزود در جریان گفتوگوی کوتاهی که با رئیس جمهور پوتین داشته، ابراز امیدواری کرده است که رئیسجمهور روسیه به کوردستان سفر کند و پوتین هم ضمن ابراز خرسندی از این بابت، تاکید کرده است که روسیه به کوردستان نگرش مثبتی دارد.
رشاد میران، بر تعهد خود برای ادامه ترجمه آثار ادبی و مطالب علمی به زبان کوردی تاکید کرد و به اهمیت گسترش دسترسی زبان کوردی به ادبیات جهانی اشاره کرد.
مدال پوشکین که در سال ۱۹۹۹ تاسیس شد، یکی از ارزندهترین افتخارات فرهنگی روسیه است و به افرادی اهدا میشود که سهم قابل توجهی در مطالعه و ترویج فرهنگ، هنر و علوم انسانی روسیه داشتهاند. رشاد میران اولین مترجم و نویسنده کورد است که این جایزه را دریافت میکند و این نشان دهنده یک نقطه عطف مهم برای دانشگاهها و دیپلماسی فرهنگی کوردستان است.
استاد کورد در جریان مراسم اهدای مدال پوشکین، بر اهمیت روابط تاریخی و دانشگاهی بین کوردستان و روسیه تاکید کرد و خواستار دسترسی بیشتر به منابع زبان روسی برای تقویت بیشتر همکاریهای فرهنگی و آموزشی شد.
پس از اعلام این خبر، امید خوشناو، استاندار اربیل، به پروفسور میران تبریک گفت و این موفقیت را «مایه افتخار برای همه مردم کورد» دانست.
ب.ن