واکنش وزارت امور خارجه عراق به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – وزارت امور خارجه عراق، اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص انتخابات پیش روی این کشور را «دخالت آشکار و غیرقابل قبول در امور داخلی عراق» دانست.

وزارت امور خارجه عراق، امروز دوشنبه ۱۰ نوامبر با انتشار بیانیه‌ای از اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد انتخابات این کشور، ابراز تعجب و تاکید کرد که این اظهارات «دخالت آشکار و غیرقابل قبول در امور داخلی عراق است.»

در بیانیه‌ آمده است:«وزارت امور خارجه اظهارات اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در مورد انتخابات جمهوری عراق را پیگیری کرده است.»

همچنین تاکید شده است:«وزارتخانه از این اظهارات که آن را تحریک‌آمیز و دخالت آشکار و غیرقابل قبول در امور داخلی عراق می‌داند، ابراز تعجب می‌کند، زیرا روند انتخابات یک امر کاملا ملی است که منحصرا تابع اراده مردم عراق و نهادهای قانونی آنها است.»

بیانیه خاطرنشان کرد:«عراق روابط متعادل با همسایگان خود بر اساس اصل احترام متقابل به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی کشورها را حفظ می‌کند.»

بیانیه می‌افزاید:«حفظ حسن همجواری مستلزم پایبندی دقیق به این اصول و اجتناب از هرگونه اظهارات یا مواضعی است که حاکمیت عراق را نقض یا در امور داخلی آن دخالت کند.»

متن بیانیه به زبان عربی:

به گزارش وبگاه خبرآنلاین ایران، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزرات امور خارجه آن کشور در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت:«انتخابات عراق، اهمیت ویژه‌ای در تعیین سرنوشت مردم این کشور دارد و هرگونه مداخله خارجی در این فرایند، از سوی مردم عراق، دولت این کشور و سایر کشورهای مسئولیت پذیر، محکوم و مردود است. دخالت‌های آمریکا قطعا مضر است؛ سوابق و تجارب نشان می‌دهد که هرگاه آمریکا در کشورهای مختلف مداخله کرده، نتیجه آن به ضرر صلح و ثبات آن کشور و کل منطقه بوده است. ما امیدواریم آنچه در عراق طی این دو، سه روز آینده رخ خواهد داد، به خیر و صلاح مردم عراق و در جهت تقویت ثبات و امنیت کل منطقه باشد. عراق کشوری بسیار مهم برای ماست؛ همسایه‌ مسلمان و دارای روابط نزدیک با ایران، و امنیت، ثبات و آبادانی این کشور برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.»

ب.ن