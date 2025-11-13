کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که شکایات دریافتی در خصوص رای‌گیری عمومی و ویژه، از نوع "قرمز" نیستند و تاثیری بر نتایج نهایی انتخابات پارلمانی نخواهند داشت.

2 ساعت پیش

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق روز پنجشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آبان ۱۴۰۴) اعلام کرد که شکایات ثبت‌شده تاکنون در مورد رای‌گیری عمومی و ویژه، تعدادشان کم بوده و تاثیری بر نتایج نخواهد داشت، زیرا این شکایات به عنوان نوع "قرمز" طبقه‌بندی نشده‌اند.

این کمیسیون توضیح داد که شکایات بر اساس سه رنگ طبقه‌بندی می‌شوند:

- رنگ زرد: شکایات بدون مدرک.

- رنگ سبز: شکایاتی که نیاز به تحقیق اداری دارند اما بر نتایج تاثیر نمی‌گذارند.

- رنگ قرمز: هر شکایتی که با این رنگ طبقه‌بندی شود، بر نتایج انتخابات تاثیر خواهد گذاشت.

آخرین مهلت و بررسی شکایات

عامر موسی حسینی، رئیس اداره‌ی انتخابات در کمیسیون، اظهار داشت که کمیسیون در حال ادامه‌ی طبقه‌بندی شکایات مربوط به روز رای‌گیری عمومی است و امروز آخرین روز برای دریافت این شکایات است.

کمیسیون پیشتر اعلام کرده بود که ۱۰۱ شکایت در مورد روند رای‌گیری عمومی و ویژه دریافت کرده است که ۴۴ مورد آن مربوط به رای‌گیری ویژه و ۵۷ شکایت مربوط به رای‌گیری عمومی است. این شکایات توسط کمیته‌های مربوطه در حال بررسی هستند تا اقدامات قانونی لازم بر اساس آیین‌نامه‌ها و رویه‌های موجود اتخاذ شود.

برگزاری انتخابات و میزان مشارکت

رای‌گیری ویژه دوره‌ی ششم پارلمان عراق روز یکشنبه ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴) و رای‌گیری عمومی نیز دو روز بعد، روز سه‌شنبه، در استان‌های عراق و اقلیم کوردستان برگزار شد.

بر اساس آمارهای کمیسیون، میزان مشارکت در رای‌گیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد و در رای‌گیری عمومی نزدیک به ۵۴.۳۵ درصد بود.

قرار است نتایج نهایی انتخابات در چند روز آینده از سوی کمیسیون اعلام شود.