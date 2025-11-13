اخبار

کمیسیون انتخابات عراق: شکایات ثبت‌شده بر نتایج نهایی تاثیر نمی‌گذارد

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که شکایات دریافتی در خصوص رای‌گیری عمومی و ویژه، از نوع "قرمز" نیستند و تاثیری بر نتایج نهایی انتخابات پارلمانی نخواهند داشت.

عراق انتخابات ٢٠٢٥ کمسیون انتخابات

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق روز پنجشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آبان ۱۴۰۴) اعلام کرد که شکایات ثبت‌شده تاکنون در مورد رای‌گیری عمومی و ویژه، تعدادشان کم بوده و تاثیری بر نتایج نخواهد داشت، زیرا این شکایات به عنوان نوع "قرمز" طبقه‌بندی نشده‌اند.

این کمیسیون توضیح داد که شکایات بر اساس سه رنگ طبقه‌بندی می‌شوند:

-   رنگ زرد: شکایات بدون مدرک.

-   رنگ سبز: شکایاتی که نیاز به تحقیق اداری دارند اما بر نتایج تاثیر نمی‌گذارند.

-   رنگ قرمز: هر شکایتی که با این رنگ طبقه‌بندی شود، بر نتایج انتخابات تاثیر خواهد گذاشت.

 

آخرین مهلت و بررسی شکایات

عامر موسی حسینی، رئیس اداره‌ی انتخابات در کمیسیون، اظهار داشت که کمیسیون در حال ادامه‌ی طبقه‌بندی شکایات مربوط به روز رای‌گیری عمومی است و امروز آخرین روز برای دریافت این شکایات است.

کمیسیون پیشتر اعلام کرده بود که ۱۰۱ شکایت در مورد روند رای‌گیری عمومی و ویژه دریافت کرده است که ۴۴ مورد آن مربوط به رای‌گیری ویژه و ۵۷ شکایت مربوط به رای‌گیری عمومی است. این شکایات توسط کمیته‌های مربوطه در حال بررسی هستند تا اقدامات قانونی لازم بر اساس آیین‌نامه‌ها و رویه‌های موجود اتخاذ شود.

 

برگزاری انتخابات و میزان مشارکت

رای‌گیری ویژه دوره‌ی ششم پارلمان عراق روز یکشنبه ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴) و رای‌گیری عمومی نیز دو روز بعد، روز سه‌شنبه، در استان‌های عراق و اقلیم کوردستان برگزار شد.

بر اساس آمارهای کمیسیون، میزان مشارکت در رای‌گیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد و در رای‌گیری عمومی نزدیک به ۵۴.۳۵ درصد بود.

قرار است نتایج نهایی انتخابات در چند روز آینده از سوی کمیسیون اعلام شود.

 

 
 
مصطفی ابراهیم ,
Fly Erbil Advertisment