مسرور بارزانی درگذشت برادر رئیسجمهور عراق را تسلیت گفت
رئیس دولت اقلیم کوردستان در پیامی به لطیف رشید، رئیسجمهور عراق، درگذشت برادرش، شمال رشید، را تسلیت گفت
مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آبان ۱۴۰۴) در پیامی به لطیف رشید، رئیسجمهور عراق، درگذشت برادر وی، شمال رشید، را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است:
"رئیسجمهور عراق، لطیف رشید؛
برای درگذشت برادرتان، شمال رشید، تسلیت میگویم و در غم شما شریکم.
خداوند بزرگ روحش را با بهشت شاد کند و آرامش و تسلی به شما ببخشد."