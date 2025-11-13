سخنگوی دم پارتی: عدم آزادی دمیرتاش به روند صلح آسیب میزند
سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلقها خواستار آزادی صلاحالدین دمیرتاش و دیگر زندانیان سیاسی شد و تاکید کرد که تداوم بازداشتها به روند صلح لطمه میزند.
عایشهگل دوغان، سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، روز پنجشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آبان ۱۴۰۴) اعلام کرد که با وجود تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا، صلاحالدین دمیرتاش، سیاستمدار کورد، تاکنون آزاد نشده است. وی تاکید کرد که لازم است در نزدیکترین زمان ممکن، دمیرتاش و بازداشتشدگان پروندهی کوبانی، همراه با تمامی زندانیان سیاسی، آزاد شوند.
عایشهگل دوغان افزود: "این بیقانونی نمیتواند ادامه یابد، در غیر این صورت به روند صلح آسیب میرساند و آن را به پیش نمیبرد. دیگر ما تنها به حرف نیاز نداریم، بلکه به شدت به اقدام عملی برای این روند نیازمندیم. ما به اصلاحات قانونی نیاز داریم و لازم است در جلسهی کمیسیون تصمیم گرفته شود که با اوجالان ملاقات کنند. این امر برای روند صلح بسیار مهم خواهد بود."
پروندهی دمیرتاش در دادگاه
در همین راستا، یلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، در چند روز گذشته اشاره کرده بود که تصمیم آزادی دمیرتاش و همراهانش در برابر دادگاه است و همه منتظر آن هستند. وی همچنین تاکید کرد که پروندهی دمیرتاش به پروندهی کوبانی مرتبط است.
صلاحالدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، روسای مشترک پیشین ه.د.پ.، در ۴ اکتبر ۲۰۱۶ (۱۳ مهر ۱۳۹۵) به اتهام دست داشتن در پروندهی کوبانی دستگیر شدند. پروندهی کوبانی پس از آن آغاز شد که در اکتبر ۲۰۱۴ (مهر ۱۳۹۳) تظاهرات گستردهای در شمال کوردستان برای حمایت از شهر کوبانی برگزار شد که به خشونت کشیده شد. در این پرونده، صلاحالدین دمیرتاش به ۴۲ سال و فیگن یوکسکداغ به ۳۲ سال زندان محکوم شدند.