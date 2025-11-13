میزان پایین مشارکت رای‌دهندگان کورد در انتخابات اخیر عراق در کرکوک و مناطق کوردستانی، نگرانی‌هایی را در خصوص آینده‌ی نمایندگی سیاسی و تغییرات دموگرافیک این مناطق برانگیخته است.

3 ساعت پیش

نتایج انتخابات در استان کرکوک و مناطق کوردستانی برای کوردها نگران‌کننده است. این نگرانی به دلیل کاهش چشمگیر میزان مشارکت رای‌دهندگان است که تنها ۶۰ درصد بوده و در مقایسه با انتخابات پیشین، بسیار پایین‌تر ارزیابی می‌شود.

آمارهای موجود به عقب‌نشینی زیادی در میزان مشارکت کوردها در این مناطق اشاره می‌کنند که این امر نگرانی‌هایی را در میان شهروندان ایجاد کرده است. ناظران سیاسی، دلیل این کاهش مشارکت را به تعدادی از عوامل اصلی نسبت می‌دهند، از جمله: اجرا نشدن ماده‌ی ۱۴۰ قانون اساسی و رویدادهای ۱۶ اکتبر.

همچنین تاکید می‌شود که اگر وضعیت کرکوک و مناطق کوردستانی به همین شکل ادامه یابد، پیامدهای آن برای آینده‌ی کورد خطرناک خواهد بود. این وضعیت می‌تواند به تضعیف نمایندگی کورد این مناطق در مجلس نمایندگان عراق منجر شود و بر جایگاه کورد در مذاکرات مربوط به آینده‌ی این مناطق تاثیر بگذارد. همزمان، روند تغییر دموگرافی این مناطق از طریق تعریب (عربی‌سازی) گسترش خواهد یافت.

رای‌گیری عمومی برای انتخابات دوره‌ی ششم مجلس نمایندگان عراق روز سه‌شنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد. بر اساس نتایج اولیه‌ی اعلام شده، پارت دموکرات کوردستان توانسته است بیشترین آرا را در سطح عراق و اقلیم کوردستان به دست آورد.