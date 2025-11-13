پارت دموکرات کوردستان دو کرسی در پارلمان عراق به دست آورد
شاخهوان عبدالله، عضو کمیتهی مرکزی پارت دموکرات کوردستان، از کسب دو کرسی پارلمانی توسط این حزب در انتخابات اخیر عراق خبر داد
شاخهوان عبدالله، عضو کمیتهی مرکزی و دستیار دفتر سازماندهی بغدادِ پارت دموکرات کوردستان، روز پنجشنبه با انتشار پیامی، اعلام کرد که حزب متبوعش موفق شده است دو کرسی پارلمانی را در انتخابات شورای نمایندگان عراق به دست آورد. به گفتهی وی، یکی از این کرسیها در استان واسط و دیگری در خانقین خواهد بود.
عبدالله توضیح داد که پارت دموکرات کوردستان حدود یک سال پیش، طرحِ راهبردی خود را در محدودهی دفتر سازماندهی بغداد با هدف کسب دو کرسی برای پارلمان عراق تدوین کرده بود. او افزود که از آن زمان، به مردم خانقین، سعدیه، جلولا، مندلی، قرهتپه، شاربان و تمامی همکارانشان در محدودهی شعبهی ۱۵ خانقین قول داده بودند که یک کرسی برای کوردها در استان دیاله تضمین کنند. همچنین، این حزب تصمیم گرفته بود که سهمیهی کوردهای فیلی را از دست دیگر نیروهای عراقی خارج کرده و آن را به صاحبان واقعیاش، یعنی پارت دموکرات کوردستان، بازگرداند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که پرزیدنت بارزانی حمایت کامل خود را از این طرح ابراز داشته و حتی رأی ایشان نیز به نامزد سهمیهی کوردهای فیلی اختصاص یافته است. این اقدام به عنوان پشتیبانی مستمر پرزیدنت بارزانی از حقوق فیلیها در گذشته تلقی میشود. عبدالله همچنین از کمیتهی عالی انتخابات و رهبری پارت دموکرات کوردستان برای تصویب و حمایتشان قدردانی کرد.
شاخهوان عبدالله تأکید کرد که در روز ۱۱ ماه جاری و پس از برگزاری دور ششم انتخابات پارلمانی عراق، هر دو نامزد این حزب، حیدر علی محمد برای سهمیهی کوردهای فیلی در استان واسط، و نازک احمد محمد در خانقین، به پیروزی دست یافته و به عضویت پارلمان عراق درآمدهاند.
در پایان پیام خود، عبدالله از مسئولان بخشهای دفتر سازماندهی بغداد، مسئولان شعبهی ۵ بغداد و شعبهی ۱۵ خانقین، اعضای هیئت اجرایی، مسئولان منطقه و سازمانها و کادرشان، به همراه تمامی اعضا، هواداران، دوستان و مردم کوردستان تشکر کرد. او این پیروزی و همچنین "پیروزی یک میلیونی" حزبش را به تمامی مردم کوردستان تبریک گفت.