سپاه پاسداران یک نفتکش را در تنگه هرمز توقیف کرد
رسانههای بینالمللی گزارش دادند که سپاه پاسداران ایران یک نفتکش را در نزدیکی سواحل امارات توقیف و به سمت ایران هدایت کرده است
خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک نفتکش با نام "تالارا" و با پرچم جزایر مارشال، در حالی که با محمولهی بزرگی از نفت از بندر خورفکان شارجه به سمت سنگاپور در حرکت بود، توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شده است.
در همین راستا، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا گزارش داد که نیروهای ایرانی کشتی تالارا را در تنگه هرمز متوقف و به سمت ایران بردهاند. این مقام همچنین افزود که یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا در زمان وقوع حادثه در آسمان منطقه حضور داشته و شاهد این رویداد بوده است.
شرکت کلمبیایی مالک این کشتی در بیانیهای اعلام کرد که روز جمعه، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۳ آبان ۱۴۰۴)، ارتباط آنها با کشتی تالارا که حامل مقدار زیادی سوخت بود، قطع شده است.
فرماندهی نیروی دریایی آمریکا، مستقر در بحرین، نیز در شبکهی اجتماعی "ایکس" (X) اعلام کرد که از این حادثه مطلع است و وضعیت را رصد میکند. این فرماندهی تاکید کرد که کشتیهای تجاری حق دارند بدون هیچ محدودیتی در آبهای آزاد تردد کنند.
بر اساس گزارش رویترز، تاکنون هیچ طرف رسمی از ایران و امارات متحده عربی واکنشی نشان نداده است. حتی مقامات وزارت خارجهی ایران و امارات نیز حاضر به ارائهی هیچ گونه اظهارنظر یا توضیحی به رویترز نشدهاند.