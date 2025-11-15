طرحی قانونی به زودی در بریتانیا به اجرا درمی‌آید که به موجب آن، حق اقامت دائم پناهجویان لغو شده و تنها اقامت موقت به متقاضیان پناهندگی اعطا خواهد شد

4 ساعت پیش

شبانا محمود، وزیر کشور بریتانیا، اعلام کرده است که به زودی طرحی قانونی در پارلمان این کشور به تصویب خواهد رسید که به طور خاص به افرادی که در بریتانیا درخواست پناهندگی می‌کنند، مربوط می‌شود.

بر اساس این طرح، مهاجرانی که اجازه‌ی اقامت دریافت می‌کنند، وضعیت پناهندگی دائم نخواهند داشت و تنها اقامت موقت به آن‌ها داده خواهد شد.

آمار اخراج مهاجران

بر اساس آمارهای وزارت کشور بریتانیا، از زمانی که حزب کارگر قدرت را در دست گرفته است، تقریباً ۵۰ هزار مهاجر غیرقانونی از بریتانیا اخراج شده‌اند.

الگوبرداری از دانمارک

گزارش‌ها حاکی از آن است که وزارت کشور بریتانیا در تغییرات جدید خود در سیستم مهاجرت و پناهندگی، از تجربه‌ی دانمارک الگوبرداری می‌کند. دانمارک یکی از سخت‌گیرانه‌ترین سیستم‌های پناهندگی در قاره‌ی اروپا را دارد و توانسته است تعداد پناهجویان را به پایین‌ترین سطح در ۴۰ سال گذشته برساند.

افزایش ورود مهاجران غیرقانونی

سال گذشته، تقریباً ۳۷ هزار مهاجر غیرقانونی با قایق از فرانسه وارد بریتانیا شدند. امسال نیز این آمار افزایش یافته و بر اساس آخرین گزارش‌ها، تا ماه جاری بیش از ۳۶ هزار و ۷۰۰ مهاجر با قایق به بریتانیا عبور کرده‌اند.