توضیح خبر: محمد باوَکر، کوهنورد اهل اربیل، موفق شد پرچم کوردستان را بر فراز قله‌ی «راس‌داشن» که ششمین قله‌ی بلند آفریقا محسوب می‌شود، به اهتزاز درآورد

1 ساعت پیش

محمد باوَکر، کوهنورد ساکن شهر اربیل و عضو سازمان کوهنوردی «عقاب پایتخت»، موفق شد پرچم کوردستان را بر فراز بلندترین قله‌ی اتیوپی به اهتزاز درآورد

باوَکر در صفحه‌ی شخصی خود در فیس‌بوک نوشت: «روز ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۳ آبان ۱۴۰۲)، پس از شش ساعت صعود، به همراه یک گروه کوهنوردی چندملیتی، به قله‌ی «راس‌داشن» در رشته‌کوه سیمین در شمال اتیوپی رسیدم. این قله ششمین قله‌ی بلند قاره‌ی آفریقا است و ارتفاع آن ۴۵۴۳ متر است.»

محمد باوَکر از کوهنوردان شناخته‌شده‌ی کوردستان است که مدتی پیش نیز به همراه گروهی از کوهنوردان شمال کوردستان، به قله‌ی آرارات صعود کرده بود.