نامزد متنخب فهرست پارت دموکرات: پارت دموکرات کوردستان پیشگام در حمایت از زنان است
عضو منتخب پارت دموکرات کوردستان برای مجلس نمایندگان عراق تأکید کرد که این حزب همواره راه را برای دستیابی زنان به مناصب عالی هموار کرده و به تواناییهای آنان اهمیت ویژهای میدهد
آوستا یحیی، عضو منتخب پارت دموکرات کوردستان برای مجلس نمایندگان عراق، امروز شنبه، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آبان ۱۴۰۴)، در گفتوگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد: "پارت دموکرات کوردستان همواره پیشگام در حمایت از زنان بوده و راه را برای آنها جهت دستیابی به مناصب عالی هموار کرده است."
یحیی اشاره کرد که اگر زنان به درستی از فرصتهایی که پارت دموکرات کوردستان برایشان فراهم کرده است، استفاده کنند، میتوانند به موفقترین زنان تبدیل شوند. وی در این زمینه به چندین نمونه از زنان موفق در این حزب اشاره کرد، از جمله دکتر والا فرید و اخلاص دلیمی، که توانستهاند به مناصب عالی دست یابند و نقشهای مهمی در عرصهی سیاسی کوردستان و عراق ایفا کنند.
این عضو مجلس نمایندگان عراق تأکید کرد که اگرچه در احزاب دیگر نیز زنان فعال حضور دارند، اما "پارت دموکرات کوردستان همواره در زمینهی پرورش و حمایت از زنان پیشگام بوده است." به باور او، رهبری این حزب اهمیت ویژهای به تواناییها و شایستگیهای زنان میدهد، نه صرفاً به ظاهر و مسائل فرعی.
آوستا یحیی از این دیدگاه که هر زن موفقی را به سیاست ربط میدهد، انتقاد کرد و گفت: "لازم نیست هر زنی سیاستمدار باشد. زنان در زمینههای مختلفی مانند هنر، مد و سایر حوزهها میتوانند نقشهای مؤثر و مهمی در جامعه ایفا کنند."
وی در پایان اظهارات خود از زنان خواست که برای رسیدن به اهدافشان به تواناییها و تلاش خود تکیه کنند و گفت: "بسیار مهم است که زن نقطهی ضعفی نداشته باشد. اگر شما نقطهی ضعفی نداشته باشید، چه مرد باشید و چه زن، هیچ کس نمیتواند مانع شما شود." او همچنین تأکید کرد که هیچ حزبی به زنی که رفتار و عملکرد مناسبی ندارد، اجازه نمیدهد وارد صفوفش شود و به اعتبار حزب لطمه بزند.
یحیی افزود: "پارت دموکرات کوردستان همواره تلاش کرده است تا زنان به پیشگام و رهبر تبدیل شوند و مناصب عالی در زمینههای مختلف داشته باشند، تا الگویی برای جهان باشند و ما چیزی از کشورهای جهان کم نداشته باشیم. آنچه حزب ما برای زنان انجام داده و فراهم کرده است، در کمتر حزب و جناحی دیده میشود و ما باید از این فرصت استفاده کنیم و آن را از دست ندهیم."
پارت دموکرات کوردستان، از همان ابتدای تأسیس، اهمیت بیسابقهای به زنان داده است. زنان همواره در این حزب احساس امید، باور و اعتماد کردهاند. این پارت دموکرات کوردستان بوده که به عقل زنان احترام گذاشته و آنها را تا سطح رهبری بالا برده و همچنین زنان را به پارلمان فرستاده و پست وزارت به آنها داده است.
این حزب در انتخابات اخیر نیز پیشگام است؛ در سطح کوردستان ۷ زن را به پارلمان عراق فرستاده است، در حالی که مجموعاً از همهی احزاب دیگر ۵ زن راه یافتهاند. این علاوه بر این است که از موصل یک زن، از دیاله یک زن و از نینوا نیز یک زن به مجلس نمایندگان عراق راه یافتهاند.