کمیسیون انتخابات عراق: ۱۰۲ شکایت در روزهای رأیگیری ثبت شد
سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق از ثبت ۱۰۲ شکایت در جریان رأیگیری عمومی و ویژه خبر داد و اعلام کرد که بیشتر این شکایات "زرد" و فاقد شرایط اصلی هستند
جمانه غلای، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، امروز شنبه، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آبان ۱۴۰۴)، در گفتوگو با وبسایت کوردستان۲۴، آمار نهایی شکایات ثبتشده در روزهای رأیگیری عمومی و ویژه را اعلام کرد.
به گفتهی غلای، در مجموع ۱۰۲ شکایت به ثبت رسیده است که ۵۹ مورد مربوط به رأیگیری عمومی و ۴۳ مورد به رأیگیری ویژه اختصاص داشتهاند.
وی افزود که بخش شکایات و اعتراضات در کمیسیون، دستهبندی این شکایات را آغاز کرده است. بر اساس این دستهبندی، بیشتر شکایات "زرد" هستند، در حالی که تعداد کمی از آنها در دستهی "سبز" قرار میگیرند.
سخنگوی کمیسیون نحوهی دستهبندی شکایات را به شرح زیر توضیح داد:
- شکایات زرد: این شکایات فاقد شرایط اصلی یا موضوعی لازم هستند و به همین دلیل از همان ابتدا رد میشوند.
- شکایات سبز: این نوع شکایات به وجود تخلفاتی از سوی کارمندان کمیسیون، یا تبلیغات انتخاباتی در روز رأیگیری، یا نقض دستورالعملها توسط یکی از اعضای نیروهای امنیتی محافظ مراکز رأیگیری اشاره دارند. غلای تأکید کرد که این شکایات تأثیری بر نتایج انتخابات ندارند، اما نیازمند بررسی دقیق هستند.
رأیگیری عمومی دورهی ششم پارلمان عراق در استانهای عراق و اقلیم کوردستان، روز سهشنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد. پیش از آن، رأیگیری ویژه نیز در روز یکشنبه، ۰۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴) انجام شده بود.
بر اساس آمارهای کمیسیون، نرخ مشارکت در رأیگیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد و در رأیگیری عمومی تقریباً ۵۴.۳۵ درصد بوده است.
روز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آبان ۱۴۰۴)، کمیسیون انتخابات نتایج اولیهی هر دو رأیگیری ویژه و عمومی را منتشر کرد. در سطح استانهای عراق و اقلیم کوردستان، پارت دموکرات کوردستان به عنوان حزب، با کسب بیش از یک میلیون و ۹۰ هزار رأی، بیشترین آرا را به دست آورده و پیشتاز است.