بر اساس گزارش روزنامه‌ی گاردین، آمریکا در نظر دارد نوار غزه را به دو منطقه‌ی 'سبز' تحت حفاظت نیروهای بین‌المللی و اسرائیلی و منطقه‌ی 'قرمز' ویران‌شده تقسیم کند

2 ساعت پیش

روزنامه‌ی بریتانیایی "گاردین" امروز شنبه، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آبان ۱۴۰۴)، از طرحی آمریکایی پرده برداشت که بر اساس آن غزه به دو منطقه‌ی "قرمز" و "سبز" تقسیم خواهد شد. منطقه‌ی سبز تحت حفاظت نیروهای بین‌المللی و اسرائیلی قرار گرفته و بازسازی می‌شود، در حالی که منطقه‌ی قرمز به صورت ویران‌شده باقی خواهد ماند.

این روزنامه اشاره کرد که در ابتدا، نیروهای خارجی در کنار سربازان اسرائیلی در شرق غزه مستقر خواهند شد. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، به گاردین گفت: "اساساً همه چیز به یک تکه تبدیل خواهد شد، اما این کمی زمان می‌برد و آسان نخواهد بود."

وضعیت انسانی در غزه

بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد، بیش از ۸۰ درصد از ساختمان‌های غزه آسیب دیده‌اند یا ویران شده‌اند و تقریباً تمام مدارس و بیمارستان‌ها نیز به همین ترتیب تخریب شده و نیاز به بازسازی فوری دارند.

با گذشت بیش از یک ماه از آتش‌بس، اسرائیل همچنان در انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه محدودیت ایجاد می‌کند، از جمله ممنوعیت اقلام اولیه مانند ستون‌های چادر، با این ادعا که می‌توانند برای اهداف نظامی استفاده شوند.

نزدیک به ۱.۵ میلیون فلسطینی در انتظار اقلام امدادی هستند و صدها هزار نفر دیگر در چادرها بدون دسترسی به خدمات اولیه مانند آب تمیز زندگی می‌کنند. بیش از ۲ میلیون نفر نیز در منطقه‌ی قرمز زندگی می‌کنند که یک نوار ساحلی است و کمتر از نیمی از مساحت غزه را تشکیل می‌دهد.

حمایت بین‌المللی از طرح صلح آمریکا

آمریکا و کشورهای عربی و اسلامی روز جمعه از شورای امنیت بین‌الملل خواستند تا در تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ی آمریکا که از طرح صلح دونالد ترامپ برای نوار غزه حمایت می‌کند، "تسریع" کند.

آمریکا، قطر، مصر، امارات، عربستان سعودی، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه در بیانیه‌ای مشترک حمایت خود را از پیش‌نویس قطعنامه‌ی آمریکا که به تشکیل یک نیروی بین‌المللی برای غزه می‌پردازد، ابراز کرده و ابراز امیدواری کردند که این قطعنامه در اسرع وقت تصویب شود.

این قطعنامه به کشورها اجازه می‌دهد تا یک نیروی موقت ثبات‌ساز بین‌المللی تشکیل دهند تا با اسرائیل، مصر و پلیس آموزش‌دیده‌ی جدید فلسطین برای کمک به امنیت مناطق مرزی و خلع سلاح در نوار غزه همکاری کند.

این قطعنامه، برخلاف پیش‌نویس‌های قبلی، به احتمال تشکیل کشور فلسطین در آینده اشاره دارد.

تحولات اخیر در غزه

این تحولات در حالی است که بامداد پنجشنبه، ۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۷ مهر ۱۴۰۴)، اسرائیل و حماس تمامی بندها و مفاد مرحله‌ی اول توافق غزه را امضا کردند که شامل توقف جنگ، آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی و ارسال کمک‌ها به غزه بود.

همچنین روز دوشنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ مهر ۱۴۰۴)، نشست سران شرم‌الشیخ در مصر با حضور بیش از ۲۰ رهبر کشورها برای صلح غزه برگزار شد و هر یک از آمریکا، مصر، قطر و ترکیه آتش‌بس غزه را امضا کرده و بر اجرای آن تأکید کردند.