میزان مشارکت در ۹ استان عراق به کمتر از ۵۰ درصد رسید؛ بایکوت، رأی اول شهروندان مرکز و جنوب

عدم ارائه‌ی خدمات و بی‌اعتمادی به احزاب سیاسی، عامل اصلی بایکوت گسترده در انتخابات اخیر عراق بود؛ در مقابل، مشارکت فعال شهروندان اقلیم کوردستان، میانگین کلی مشارکت را افزایش داد

41 دقیقه پیش

در انتخابات اخیر عراق، بخش قابل توجهی از شهروندان در استان‌های مرکزی و جنوبی این کشور، به دلیل عدم اعتماد به احزاب سیاسی، کمبود خدمات عمومی و عدم وفای به وعده‌های انتخاباتی، از شرکت در فرآیند رأی‌گیری خودداری کردند.

این بار نیز بایکوت، به عنوان رأی اول در بسیاری از استان‌های مرکزی و جنوبی عراق ثبت شد. از مجموع ۱۵ استان این کشور، در ۹ استان میزان مشارکت رأی‌دهندگان به کمتر از ۵۰ درصد رسید. این استان‌ها شامل بغداد (بخش رصافه)، بابل، کربلا، واسط، نجف، دیوانیه، مثنی، ذی‌قار و میسان هستند.

نقش اقلیم کوردستان در افزایش مشارکت

در مقابل، مشارکت فعال شهروندان استان‌های اقلیم کوردستان، نقش مهمی در افزایش میانگین کلی مشارکت در سراسر عراق ایفا کرد. بر اساس آمارها، از مجموع ۲۰ میلیون و ۶۳ هزار نفر واجد شرایط رأی‌دهی در انتخابات عمومی، تنها ۱۰ میلیون و ۹۰۴ هزار نفر در این فرآیند شرکت کردند.

تحلیل ناظران سیاسی از دلایل بایکوت

عصام فیلی، ناظر سیاسی، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «نیروها و احزاب سیاسی حاکم در استان‌های مرکزی و جنوبی عراق، عامل اصلی این میزان بایکوت هستند. شهروندان این استان‌ها همواره وضعیت خدمات، بهداشت و شرایط عمومی شهرهای خود را با شهرهای اقلیم کوردستان مقایسه می‌کنند.»

روند کاهش مشارکت شهروندان در فرآیندهای انتخاباتی، از انتخاباتی به انتخابات دیگر مشهود است. عدم ارائه‌ی خدمات، عمل نکردن به وعده‌ها و بی‌اعتمادی عمومی، مردم را بر آن داشته تا به هیچ حزب و جریانی اعتماد نکنند و گزینه‌ی بایکوت را برگزینند. همچنین، عدم مشارکت مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، تأثیر قابل توجهی بر افزایش میزان بایکوت، به ویژه در استان‌های تحت نفوذ صدری‌ها، داشته است.

سرمد بیاتی، دیگر ناظر سیاسی، در این باره می‌گوید: «در این انتخابات نیز همان چهره‌های سیاسی قبلی خود را کاندیدا کردند. اگر آن‌ها به وعده‌های خود برای شهروندان استان‌هایشان عمل می‌کردند، اکنون شاهد مشارکت گسترده‌ی مردم بودیم، اما وضعیت برعکس است و همزمان بایکوت مقتدی صدر نیز تأثیر بسزایی داشته است.»

شکایات ثبت‌شده در کمیسیون انتخابات

بر اساس آمارهای کمیسیون عالی مستقل انتخابات، در مجموع ۱۰۱ شکایت در رأی‌گیری‌های ویژه و عمومی ثبت شده است؛ ۴۴ شکایت مربوط به رأی‌گیری ویژه و ۵۷ شکایت دیگر مربوط به رأی‌گیری عمومی بوده است.