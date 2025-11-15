وزیر امور خارجه‌ی سوریه از بازگشایی سفارت این کشور در آنکارا و عادی‌سازی روابط با ترکیه در اوایل سال آینده خبر داد

اسعد حسن شیبانی، وزیر امور خارجه‌ی سوریه، در جریان یک نشست گفت‌وگو در "مؤسسه‌ی چاتام هاوس" در لندن، به ادامه‌ی مذاکرات با دولت ترکیه اشاره کرد.

شیبانی همچنین گفت که حضور نمایندگی دیپلماتیک در ترکیه مهم است، زیرا سوریه روابط خاص و خوبی با این کشور دارد. او افزود که به بازگشایی سفارت خود نزدیک شده‌اند و در اوایل سال آینده، تمامی نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورش در خارج از کشور سازماندهی مجدد خواهند شد.

روابط بین ترکیه و سوریه پس از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ تیره شد. ترکیه از اپوزیسیون سوریه حمایت می‌کرد و خواستار سقوط رژیم بشار اسد بود، که این امر منجر به قطع روابط دیپلماتیک و تعطیلی سفارتخانه‌ها شد.

در طول سال‌های گذشته، تلاش‌های متعددی برای عادی‌سازی روابط صورت گرفته است، به ویژه با میانجی‌گری روسیه. مقامات هر دو کشور چندین نشست برای بررسی مسائل حل‌نشده مانند حضور نظامی ترکیه در شمال سوریه و مسئله‌ی آوارگان سوری در ترکیه برگزار کرده‌اند.

این اقدام سوریه برای بازگشایی سفارت خود در آنکارا، پس از چندین سال تنش و اختلاف، به عنوان آغاز مرحله‌ای جدید در روابط بین دو کشور تلقی می‌شود.