پرزیدنت بارزانی از جوانان دوزخورماتو استقبال کرد؛ تأکید بر حق برافراشتن پرچم کوردستان

پرزیدنت بارزانی در دیدار با جوانان دوزخورماتو که به دلیل برافراشتن پرچم کوردستان مورد آزار قرار گرفته بودند، تأکید کرد که هیچ شخص یا طرفی حق اهانت یا ممانعت از برافراشتن پرچم کوردستان را ندارد

13 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی، روز شنبه، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آبان ۱۴۰۴)، در پیرمام از جوانان کوردی استقبال کرد که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) و در روز انتخابات، به دلیل حمل پرچم کوردستان، توسط نیروهای امنیتی عراق مورد آزار قرار گرفته بودند.

در این دیدار، پرزیدنت بارزانی ضمن تشکر و قدردانی از شجاعت و میهن‌پرستی این جوانان، تأکید کرد که خون و فداکاری‌های بسیاری برای پرچم کوردستان تقدیم شده است. وی افزود که پرچم کوردستان، پرچم همه‌ی کوردهاست و هر کوردی حق قانونی و اساسی خود می‌داند که به پرچم و مقدسات ملت خود افتخار کند.

پرزیدنت بارزانی مجدداً تأکید کرد که هیچ شخص یا طرفی تحت هیچ بهانه‌ای حق اهانت به پرچم کوردستان یا ممانعت از برافراشتن آن را ندارد.