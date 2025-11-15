رئیس پارلمان لبنان: حزبالله نزدیک به یک سال است به اسرائیل حمله نکرده است
نبیه بری ضمن رد ادعاهای قاچاق سلاح توسط حزبالله، تأکید کرد که لبنان به تمامی تعهدات خود در قبال توافق با اسرائیل عمل کرده، اما اسرائیل هیچ یک از شروط را اجرا نکرده است
رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد که حزبالله لبنان در ۱۱ ماه گذشته حتی یک گلوله نیز به سمت اسرائیل شلیک نکرده است و تمامی جهان، ناظران بینالمللی و سازمان ملل متحد نیز این حقیقت را میدانند.
امروز شنبه، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آبان ۱۴۰۴)، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، در بیانیهای اظهار داشت که لبنان تمامی وظایف و شروط خود را بر اساس توافق با اسرائیل به طور کامل و بدون نقص اجرا کرده است، در حالی که اسرائیل هیچ یک از شروط را عملی نکرده است. وی همچنین اشاره کرد که ادعاهای مطرح شده دربارهی قاچاق سلاح توسط حزبالله از طریق مسیرهای آبی، زمینی و هوایی، دور از واقعیت است.
واکنش به اظهارات ترامپ و حمایت ایران
در مورد اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، که گفته بود حزبالله لبنان مشغول سازماندهی مجدد و آمادهسازی است، نبیه بری گفت: «این امری عادی و حق قانونی هر حزب و سازمانی است که امور داخلی خود را سازماندهی کند.»
پیش از این، گزارشهای مطبوعاتی اسرائیل اشاره کرده بودند که حزبالله لبنان، از سال گذشته با حمایت ایران، در حال آمادهسازی برای حمله به اسرائیل است. رئیس پارلمان لبنان همچنین خاطرنشان کرد که تنها در طول امسال، نزدیک به یک میلیارد دلار کمک از سوی ایران به حزبالله لبنان داده شده است. وی افزود که ایران در زمینهی برنامهریزی و راهبرد نیز به طور مداوم از آنها حمایت میکند و میخواهد آنها را علیه اسرائیل به کار گیرد.
افزایش تنشها میان لبنان و اسرائیل
به دلیل آمادهسازیهای حزبالله لبنان، مدتی است که روابط میان لبنان و اسرائیل رو به وخامت گذاشته است. به همین دلیل، اسرائیل چندین بار به بهانهی حضور اعضای حزبالله در برخی مناطق لبنان، حملات موشکی به این مناطق انجام داده است. همچنین، اسرائیل انبارهای سلاح در سوریه را بمباران و منهدم کرده است، زیرا آنها را منبع تهدید میداند و معتقد است که از این طریق سلاح و تجهیزات نظامی به دست حزبالله لبنان میرسد.