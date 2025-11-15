درگیری عشیرهای در واسط عراق ۱۷ کشته و زخمی بر جای گذاشت
در پی درگیری میان اعضای عشیرهی بدوین بر سر زمینهای کشاورزی در روستایی در استان واسط عراق، هشت نفر کشته و نُه نفر دیگر زخمی شدند.
در پی درگیریهای خشونتآمیز میان اعضای عشیره بدوین بر سر زمینهای کشاورزی در روستایی در استان واسط عراق، دستکم ۱۷ نفر کشته و زخمی شدند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی در استان واسط عراق گزارش داد که بامداد امروز شنبه، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آبان ۱۴۰۴)، شماری از اعضای عشیره بدوین در روستای خشان بر سر زمینهای کشاورزی با یکدیگر درگیر شدند. این منبع افزود که در نتیجهی این درگیری، هشت نفر کشته و نُه نفر دیگر زخمی شدهاند.
استقرار نیروهای امنیتی و پیشینهی درگیریهای عشیرهای
همزمان، این خبرگزاری فرانسوی اشاره کرد که نیروهای امنیتی در منطقه مستقر شدهاند، زیرا درگیریها همچنان ادامه دارد. این منبع همچنین خاطرنشان کرد که درگیریهای عشیرهای در عراق، کشوری که در اثر جنگ ویران شده و مملو از سلاح است، امری رایج است و مشاجرات کوچک میتوانند به درگیریهای خونین تبدیل شوند. وی افزود که عشایر نفوذ قابل توجهی دارند و اغلب بر اساس قوانین و اصول اخلاقی خود عمل میکنند و همچنین دارای زرادخانهی بزرگی از سلاح هستند.