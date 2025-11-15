دم پارتی خواستار لغو سیستم قیمومیت بر شهرداریها شد
همرئیسان دم پارتی در دیاربکر تأکید کردند که برای تحقق دموکراسی و صلح، باید فوراً سیستم قیمومیت لغو و موانع پیش روی فعالیت شهرداریها برداشته شود
دم پارتی در شهر دیاربکر، نشستی تحت عنوان «نشست همشهریان و همرئیسان شوراهای عمومی شهرها» برگزار کرد. در این نشست، همرئیسان دم پارتی تأکید کردند که باید فوراً سیستم قیمومیت بر شهرداریها لغو و موانع پیش روی فعالیت آنها برداشته شود.
تونجر باکرهان، همرئیس دم پارتی، اظهار داشت: «اگر از روند دموکراتیک صحبت میکنیم، باید ابتدا این قیمها برداشته شوند.» همزمان، همشهریانی که قیم به جای آنها منصوب شده است، اشاره کردند که نمیتوان از یک سو از صلح سخن گفت و از سوی دیگر سیستم قیمومیت را ادامه داد.
دعوت به گامهای جدی دولت ترکیه
عبدالله زیدان، همرئیس شهرداری وان، گفت: «امیدواریم دولت و حکومت ترکیه گامهای جدی بردارند. اگر صلحی برقرار شود، اگر مبارزهی مسلحانه متوقف شود و راه جدیدی برای سیاست دموکراتیک آغاز گردد، باید تصرف شهرداریها پایان یابد و شهرداریها به مردم بازگردانده شوند.»
آزادی زندانیان سیاسی و بازگرداندن شهرداریها به مردم
مقامات دم پارتی تأکید میکنند که برای اجرای عدالت و تقویت اعتماد مردم به این روند، باید زندانیان سیاسی آزاد شوند و شهرداریهایی که با ارادهی مردم به دست آمدهاند، به مردم بازگردانده شوند.
روشتو تریاکی، معاون همرئیس حزب دَم، اظهار داشت: «فرصتی وجود دارد. حکومت باید گامهای جدی بردارد. اگر قیمومیت ادامه یابد و همرئیسان ما مانند صلاحالدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ در زندان بمانند، مردم این را نخواهند پذیرفت. دیگر هیچ مبنای سیاسی و قانونی برای ادامهی قیمها باقی نمانده است.»
مقامات دم پارتی انتظار دارند که پیش از سال نو، گامهای جدی در مورد لغو سیستم قیمومیت و آزادی زندانیان سیاسی برداشته شود و از سال جدید نیز تدوین قانون جدیدی آغاز گردد.