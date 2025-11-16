حملهی نامزد حزب تقدم برای انتخابات عراق، به منزل یک پیشمرگه در دوزخورماتو؛ ۶ محافظ دستگیر شدند
یک نامزد حزب تقدم برای انتخابات عراق در دوزخورماتو، به دلیل عدم رأیدهی، به منزل یک پیشمرگهی زیرەوانی حمله کرده و آن را گلولهباران کرد
در شهرک دوزخورماتو (دووبز) واقع در استان کرکوک، منزل یک پیشمرگهی زیرەوانی توسط مهیمن حمدانی، نامزد منتخب حزب تقدم برای پارلمان و محافظانش، مورد حملهی مسلحانه قرار گرفت.
احمد خلف، پیشمرگهی زیرەوانی، روز یکشنبه، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آبان ۱۴۰۴)، در گفتوگو با کوردستان۲۴ دربارهی این حادثه توضیح داد: "علت این رویداد آن بود که مهیمن حمدانی، نامزد حزب تقدم، از من پرسید چرا در انتخابات به ما رأی ندادهاید. من نیز پاسخ دادم که چرا باید به شما رأی بدهم؟ من پیشمرگه هستم و به حزب خودم رأی میدهم، شما که از حزب من نیستید."
خلف افزود: "مهیمن حمدانی گفت که برایم میآید و آن وقت به من سلام میکند. سپس او آمد و مادرم و برادرانم را کتک زد و تمامی تلفنهای همراهشان را برد. او همچنین به من ناسزا گفت و تهدید کرد که مرا خواهد کشت." این پیشمرگه از پرزیدنت بارزانی درخواست کمک کرد و خواستار احقاق حق خود و حلوفصل این موضوع شد.
وی با بیان اینکه "قانون وجود دارد اما مهیمن از قانون قویتر است"، اظهار داشت که حمدانی این منطقه را تحت کنترل خود درآورده و حتی اجازه نمیدهد مردم وارد دوزخورماتو شوند و بر همه چیز مسلط شده است.
احمد خلف تأکید کرد: "من، مادرم، خواهران و برادرانم از مهیمن شکایت کردهایم. او به مادرم و یک افسر سیلی زده و خانهام و خودرویم را نیز گلولهباران کرده است. بنابراین، به هیچ وجه شکایتم را پس نمیگیرم. ما خدا، سپس پرزیدنت بارزانی و قانون را داریم و از حقوقم کوتاه نمیآیم."
او همچنین خاطرنشان کرد که مهیمن با تهدید او را میترساند. "آنها ۲۰ نفر بودند و هشت نفرشان به خانهام حمله کردند که مهیمن خودش مادرم را کتک زد. ما هیچ صلح عشایری را نمیپذیریم و مهیمن باید به زندان برود. از پرزیدنت بارزانی میخواهم این حق را برای ما بگیرد."
در پی این حادثه، نخستوزیر عراق نیروی ویژهای را به دوزخورماتو اعزام کرد و شش نفر از محافظان مهیمن حمدانی دستگیر شدند. تحقیقات در مورد این حادثه همچنان ادامه دارد.