پوتین و نتانیاهو دربارهی غزه و برنامهی اتمی ایران گفتگو کردند
رؤسای جمهور روسیه و نخستوزیر اسرائیل در تماسی تلفنی به بررسی وضعیت غزه، برنامهی هستهای ایران و تحولات سوریه پرداختند
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز شنبه، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آبان ۱۴۰۴)، در تماسی تلفنی دربارهی تحولات خاورمیانه گفتوگو کردند. دفتر نتانیاهو بدون اشاره به جزئیات بیشتر اعلام کرد که این تماس به درخواست پوتین انجام شده است.
دفتر نخستوزیری اسرائیل و کاخ کرملین در بیانیهای مشترک اعلام کردند که پوتین و نتانیاهو در این گفتوگو بر وضعیت نوار غزه، به ویژه در ارتباط با اجرای توافق آتشبس و تبادل گروگانهای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، متمرکز بودند. طبق این بیانیه، این دو همچنین دربارهی وضعیت برنامه هستهای ایران و مسائل مربوط به تلاشها برای تثبیت بیشتر اوضاع در سوریه با یکدیگر گفتوگو کردند.
روزنامهی "جروزالم پست" به نقل از دفتر نتانیاهو گزارش داد که این گفتوگو به درخواست پوتین انجام شده است. کرملین نیز تماس تلفنی رهبران اسرائیل و روسیه را "تبادل جامع و عمیق دیدگاهها" توصیف کرد.
پیشینه تماسها و گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی
نتانیاهو و پوتین ماه گذشته نیز دربارهی توافق آتشبس میانجیگری شده از سوی آمریکا در نوار غزه تلفنی با یکدیگر گفتوگو کرده بودند. کرملین در آن زمان اعلام کرده بود یافتن راهحلی برای وضعیت هستهای ایران، دیگر موضوع مطرح شده در این تماس بود.
شبکهی دولتی "کان" اسرائیل اوایل امسال گزارش داده بود که دفتر نتانیاهو در تلاش برای حل چندین موضوع مختلف، از جمله تنش میان آمریکا و روسیه پس از اصرار پوتین بر ادامهی جنگ در اوکراین، همکاری نزدیکی با روسیه داشته است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی سه روز پیش از تماس تلفنی پوتین و نتانیاهو اعلام کرده بود که بازرسان این نهاد از زمان حملهی اسرائیل و آمریکا، هنوز اجازهی دسترسی به سایتهای هستهای ایران را که در این حملات بمباران شدند، نیافتهاند. آژانس در گزارش خود میزان ذخایر اورانیوم غنیشدهی ایران را "بسیار نگرانکننده" خوانده و افزوده بود وضعیت ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی باید "هرچه سریعتر" مورد بررسی قرار گیرد.
موضع روسیه و ایران در قبال درگیریها
پوتین اواسط مهرماه گفته بود اسرائیل از طریق کانالهای محرمانه به اطلاع مسکو رسانده که به دنبال درگیری نظامی با ایران نیست. او افزوده بود تماسهای روسیه و اسرائیل ادامه دارند و مسکو پیامهایی را از رهبران اسرائیل دریافت کرده است که در آن خواسته شد تا "به دوستان ایرانیمان اطلاع دهیم که اسرائیل به دنبال توافق و تنظیم روابط است و علاقهای به هیچگونه رویارویی ندارد."
پس از حملات اسرائیل به ایران و بمباران تأسیسات هستهای، روسیه این اقدام را محکوم کرده و خواستار یافتن راهحلی مبتنی بر مذاکره و دیپلماسی در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی شده بود.
در واکنش به این اظهارات، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک برنامهی تلویزیونی دریافت پیام اسرائیل از طریق روسیه را تأیید کرد. او گفت نتانیاهو در تماسی با پوتین گفته "قصد درگیری دوباره با ایران را نداریم" و این پیام به سفیر ایران در روسیه منتقل شده است. عراقچی با این حال تأکید کرده بود دریافت این پیام "تغییری در ارزیابی میدانی و آمادگی نیروهای ما ندارد."