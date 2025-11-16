پرزیدنت بارزانی: اجرای قانون اساسی، مبنای راهبردی مذاکرات تشکیل دولت آینده عراق

پرزیدنت بارزانی در دیدار با سفیر بریتانیا در عراق، ضمن تبریک پیروزی پارت دموکرات کوردستان، بر لزوم پایبندی به قانون اساسی برای حل مشکلات و تشکیل دولت فدرال تأکید کرد

58 دقیقه پیش

دفتر پرزیدنت بارزانی اعلام کرد، روز یکشنبه، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آبان ۱۴۰۴)، پرزیدنت مسعود بارزانی در اربیل از عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در عراق، استقبال کرد.

در این دیدار، سفیر بریتانیا در عراق، پیروزی در روند انتخابات پارلمانی عراق و موفقیت چشمگیر پارت دموکرات کوردستان را که بیش از یک میلیون رأی به دست آورد، به پرزیدنت بارزانی تبریک گفت. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که روند سیاسی پس از انتخابات در عراق، مسیر خود را برای تشکیل دولتی فدرال با مشارکت همه طرف‌های سیاسی طی کند.

پرزیدنت بارزانی نیز به نوبه خود از سفیر بریتانیا تشکر کرد و اظهار داشت که با وجود موانعی که برای پارت دموکرات کوردستان ایجاد شد، این حزب با اعتماد قوی مردم کوردستان توانست به پیروزی بزرگی دست یابد.

پرزیدنت بارزانی همچنین مرحله پس از انتخابات را مهم توصیف کرد و اشاره نمود که برای اصلاح مسیر حکمرانی در عراق و اجرای مفاد قانون اساسی، لازم است تمامی طرف‌های سیاسی به طور جدی بر روی این موضوع کار کنند، به یکدیگر نزدیک شوند و از اشتباهات گذشته درس بگیرند.

پرزیدنت بارزانی در ادامه افزود که در رابطه با پارت دموکرات کوردستان و اقلیم کوردستان، اجرای قانون اساسی مبنای اصلی مذاکرات برای تشکیل دولت آینده عراق خواهد بود. وی تصریح کرد: "ما هیچ وتویی بر هیچ شخص یا طرفی نداریم. از نظر ما، نکته مهم این است که هر شخص یا طرفی به فدرالیسم کامل بر اساس قانون اساسی اعتقاد داشته باشد، و همچنین به اجرای قانون اساسی و تصویب قوانین برای مفادی که در قانون اساسی آمده‌اند و اجرای قوانینی که بر اساس قانون اساسی تصویب شده‌اند اما تاکنون اجرا نشده‌اند، مانند قانون شورای فدرال و قانون نفت و گاز، باور داشته باشد. هر شخص یا طرفی که به اجرای قانون اساسی پایبند باشد، نزدیک‌ترین شخص یا طرف به ما و به اقلیم کوردستان خواهد بود."

در رابطه با مسائل داخلی اقلیم کوردستان، پرزیدنت بارزانی اظهار داشت که پیش از انتخابات پارلمانی عراق، نهایت انعطاف‌پذیری را نشان داده‌ایم و قبلاً نیز اعلام کرده بودیم که لزوماً شرایط قبل از انتخابات پس از آن باقی نخواهد ماند. اما مهم است که درهای گفتگو باز باشند تا بتوانیم با هم مشکلات را حل کنیم.

در مورد مسئله وحدت کورد در بغداد، پرزیدنت بارزانی اشاره کرد که مبنای وحدت کورد در بغداد این است که ما باور مشترکی در مورد مسائل راهبردی اقلیم کوردستان و در مورد موضوع فدرالیسم و پایبندی بغداد به تمامی مفاد قانون اساسی داشته باشیم.

روابط میان بریتانیا با اقلیم کوردستان و عراق، محور دیگری از این دیدار بود و هر دو طرف بر اهمیت تداوم و پیشبرد این روابط در همه زمینه‌ها توافق کردند.