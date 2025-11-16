دستگیری ۷ محافظ یک نمایندهی پارلمان عراق به اتهام حمله و تیراندازی در کرکوک
نیروهای امنیتی مشترک در کرکوک، هفت محافظ مهیمن حمدانی، نمایندهی پارلمان عراق را به اتهام حمله به منزل یک خانواده، تیراندازی و تلاش برای ربودن یکی از فرزندانشان بازداشت کردند.
بر اساس بیانیهای از سوی هستهی رسانهای امنیتی عراق، یک نیروی امنیتی مشترک متشکل از فرماندهی عملیات کرکوک و پلیس این استان، حکم بازداشت هفت نفر از محافظان مهیمن حمدانی، نماینده پارلمان عراق را صادر و آنها را دستگیر کرده است.
در بیانیهی هستهی رسانهای امنیتی آمده است که این افراد متهم به حمله به منزل یک خانواده در کرکوک، تیراندازی و تلاش برای ربودن یکی از فرزندان این خانواده هستند. همچنین، آنها متهم به تعرض به یک افسر ارتش شدهاند که قصد داشته مانع این حمله شود.
این بیانیه همچنین اشاره کرده است که جستجو و تحقیقات برای دستگیری سایر افراد دخیل در این حادثه ادامه دارد. در این راستا تاکید شده است که "امنیت شهروندان و کرامت نهاد نظامی خط قرمز است" و هیچگونه تخلفی در این چارچوب پذیرفته نخواهد شد.
هستهی رسانهای امنیتی اطمینان داده است که تحقیقات برای پاسخگو کردن تمامی دستاندرکاران این اقدام ادامه خواهد یافت و اجرای بیطرفانهی قانون تضمین میشود.