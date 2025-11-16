نخستوزیر اقلیم کوردستان: پایبندی دولت فدرال به قانون اساسی برای اربیل حیاتی است
مسرور بارزانی در دیدار با سفیر بریتانیا در عراق، بر اهمیت برنامه دولت جدید عراق، پایبندی آن به قانون اساسی و حل ریشهای مشکلات میان اقلیم کوردستان و بغداد تأکید کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آبان ۱۴۰۴)، در اربیل از عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در عراق، استقبال کرد.
در این دیدار، وضعیت عمومی عراق پس از انتخابات پارلمانی اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سفیر بریتانیا ضمن تبریک پیروزی در انتخابات و نتایج آن به نخستوزیر اقلیم کوردستان، ابراز امیدواری کرد که نتایج این انتخابات به آرامش و ثبات در عراق و بهبود وضعیت خدمات عمومی منجر شود.
نخستوزیر اقلیم کوردستان در این نشست تأکید کرد که برای اقلیم کوردستان، برنامه و دستور کار دولت جدید عراق، پایبندی آن به قانون اساسی و توافقات، و حل ریشهای مشکلات میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال از اهمیت بالایی برخوردار است.
در بخش دیگری از این نشست، دو طرف بر اهمیت تسریع در تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم توافق کردند. در این خصوص، نخستوزیر بارزانی خاطرنشان کرد که پس از انتخابات پارلمانی عراق، شرایط جدیدی برای تشکیل دولت اقلیم به وجود آمده است.