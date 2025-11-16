وزیر امور خارجه‌ی ایران می‌گوید کشورش از نظر دفاعی به مراتب قوی‌تر شده و در صورت تصمیم غرب، هم برای مذاکره و هم برای جنگ آمادگی دارد

3 ساعت پیش

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اظهار داشت که حمله‌ی آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه ژوئن در واقع "حمله به دیپلماسی" بود. وی افزود: "اگرچه تأسیسات تخریب می‌شوند و تجهیزات نابود می‌شوند، اما اراده‌ی مردم و فناوری از بین رفتنی نیست."

عراقچی روز یکشنبه، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آبان ۱۴۰۴)، با اشاره به سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، گفت: "وی با دکترین 'صلح از طریق قدرت' به کاخ سفید آمد، اما این دکترین در عمل به 'رمز عملیات و پوششی برای چارچوب جدیدی به نام هژمونی از طریق زور عریان' تبدیل شد."

او در نشستی در تهران تحت عنوان "حقوق بین‌الملل تحت تهاجم" افزود که آمریکا دیگر تمایلی به رفتار بر اساس ملاحظات معتبر سیاسی یا حقوق بین‌الملل ندارد و تنها هدفش "برنده بودن" است. به گفته‌ی وی، این رویکرد، "بازگشت به قانون جنگل در عرصه‌ی بین‌المللی" است که بر مبنای آن، وزیر دفاع به وزیر جنگ تغییر نام پیدا می‌کند و انجام آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای دوباره در دستور کار قرار می‌گیرد.

وزیر امور خارجه ایران گفت: "حقیقت آن است که وقتی اسرائیل در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد ۱۴۰۴) به دستور و هدایت رئیس‌جمهوری آمریکا به ایران حمله کرد، اولین بمب‌ها به سوی میز مذاکرات ایران و آمریکا شلیک شد؛ مذاکراتی که پنج دور آن برگزار شده و دور ششم برای دو روز بعد یعنی ۲۵ خرداد تنظیم شده بود. دیپلماسی اولین قربانی جنگ ۱۲ روزه بود."

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴) اعلام کرده بود که در عملیات تهاجمی اسرائیل علیه ایران نقش فرماندهی داشته است. ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت که او "کاملاً در کنترل" عملیات نظامی ماه ژوئن بوده است.

عراقچی تأکید کرد که "پاسخ ایران به تجاوز اسرائیل و ایالات متحده دقیقاً بر اساس ماده‌ی ۵۱ منشور ملل متحد، یعنی حق ذاتی دفاع مشروع انجام شد و عملیات دفاعی ایران با رعایت اصول ضرورت، تناسب و تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی طراحی شد."

وی در توضیح گفت که "ایران، حتی در اوج تهدید و تجاوز، موازین حقوق بین‌الملل بشردوستانه را رعایت کرد. برخلاف رژیم اسرائیل که به کوچک‌ترین بهانه، صدها غیرنظامی را قتل‌عام می‌کند، هیچ‌یک از اقدامات ایران متوجه مناطق مسکونی یا غیرنظامیان نبود."

در روز نخست حمله‌ی اسرائیل به ایران در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد ۱۴۰۴)، ارتش اسرائیل ۱۰۰ هدف نظامی و هسته‌ای در ایران را بمباران کرد که منجر به کشته شدن چندین فرمانده و مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران شد. در مجموع، بنابر آمار رسمی، در حملات ۱۲ روزه‌ی اسرائیل به ایران نزدیک به هزار ایرانی که اکثر آن‌ها غیرنظامی بودند، کشته و بیش از چهار هزار و ۷۰۰ نفر مجروح شدند.

ارتش اسرائیل نیز گزارش داد که حملات ایران طی ۱۲ روز درگیری، ۳۰ غیرنظامی و یک سرباز خارج از خدمت را در اسرائیل کشته و بیش از ۳۳۰۰ نفر را به بیمارستان فرستاده است که ۲۳ نفر از آن‌ها جراحات شدید داشتند و بیش از ۱۵ هزار نفر را آواره کرده است.

عراقچی روز یکشنبه اظهار داشت که به باور وی "حمله‌ی نظامی اخیر به ایران حمله به دیپلماسی بود؛ اولین موشک شلیک‌شده به ایران نیز به مذاکرات ایران و آمریکا اصابت کرد. با وجود این، این جنگ نشان داد که جز دیپلماسی راه دیگری برای حل‌وفصل اختلاف‌ها نیست؛ اگرچه تأسیسات تخریب می‌شوند و تجهیزات نابود می‌شوند، اراده‌ی مردم و فناوری از بین رفتنی نیست."

وی با بیان اینکه درخواست برای مذاکره مجدداً آغاز شده است، تأکید کرد: "زیرا آن‌ها از طریق حمله‌ی نظامی به هدف خود درباره‌ی موضوع هسته‌ای ایران نرسیدند. برای مذاکره و دیپلماسی قاعده و مبنا وجود دارد؛ نمی‌توان خواسته‌های خودشان را تحمیل کنند؛ اولین قدم این است که بدانند دیپلماسی و مذاکره با دیکته کردن فرق دارد. باید در مذاکره جدیت داشت؛ خواسته‌ها باید معقول باشند."

هرچند عراقچی به جزئیات درخواست‌ها برای مذاکره اشاره نکرد، اما عمان روز ۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آبان ۱۴۰۴) از ایران و آمریکا خواست تا مذاکرات هسته‌ای متوقف‌شده را از سر بگیرند.

از زمانی که آمریکا ایران را بمباران کرده است، هیچ مذاکره‌ای بین دو طرف انجام نشده است. توافق هسته‌ای ده‌ساله‌ی برجام منقضی شده و مقامات ایرانی می‌گویند دیگر خود را متعهد به اجرای مفاد آن نمی‌دانند.

وزیر امور خارجه ایران افزود که "جنگ ایران در دفاع از حمله‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی [اسرائیل] و شماری از دیگر کشورها بود که نامشان را نمی‌برم."

وی اضافه کرد: "آن‌ها در رسیدن به همه‌ی اهداف ناکام ماندند و ایران موفق شد در روز اول جنگ ظرف چند ساعت خود را آماده‌ی دفاع کند و به صورت محکم از خود دفاع کند؛ این دفاع هر روز قوی‌تر شد. می‌گویند که آسمان ایران در اختیار اسرائیل بود، اما نمی‌گویند که آسمان اسرائیل هم در اختیار موشک‌های ما بود."

عراقچی تصریح کرد که "فناوری هسته‌ای ایران که قصد نابودی آن را داشتند، برجای خود است؛ تأسیسات و تجهیزات نیز مجدداً ساخته می‌شوند."

این دیپلمات ارشد ایران گفت: "ما اکنون چند ماه پس از تجاوز ۱۲ روزه با اطمینان می‌گویم که به لحاظ دفاعی به مراتب قوی‌تر از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد ۱۴۰۴) هستیم. ما از این جنگ درس‌های زیادی گرفتیم و نقاط ضعف و قوت خود و دیگران را یافتیم. در صورت تکرار جنگ بهتر از دور قبل قادر به دفاع از خود هستیم. دشمنان ما تصور غلطی از توان ما در دفاع از خود داشتند. آمادگی ما در برابر جنگ مهم‌ترین عامل بازدارنده‌ی جنگ است."

اظهارات عراقچی در حالی مطرح می‌شود که هیئت تحریریه‌ی روزنامه‌ی آمریکایی واشنگتن‌پست روز شنبه در مقاله‌ای تحت عنوان "راهبرد گمشده‌ی آمریکا در قبال ایران" نوشت که "بهترین مسیر پیش رو [برای آمریکا و غرب]، حفظ تهدید معتبر استفاده از نیرو، اعمال فشار اقتصادی شدید و نشان دادن آمادگی برای مذاکره است."