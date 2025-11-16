مسرور بارزانی بر توسعهی سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در کوردستان تاکید کرد
نخستوزیر اقلیم کوردستان در دیدار با هیئتی از شورای بازرگانی آمریکا- کوردستان، بر اهمیت گسترش سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در این اقلیم تاکید کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز یکشنبه، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آبان ۱۴۰۴)، میزبان هیئتی از شورای بازرگانی آمریکاکوردستان (USKBC) بود.
در ابتدای این نشست، دیوید تفوری، رئیس این شورا، پیروزی و نتایج انتخابات مجلس نمایندگان عراق را به نخستوزیر اقلیم کوردستان تبریک گفت و خلاصهای از اهداف سفر هیئت و ترکیب آن به اقلیم کوردستان را ارائه داد.
نخستوزیر اقلیم کوردستان در این دیدار، آخرین تحولات و تغییرات در اقلیم کوردستان و عراق را به طور کلی تشریح کرد. وی همچنین به اصلاحات کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان در بخشهای مختلف، به ویژه در حوزهی انرژی و گاز طبیعی، اشاره کرد و بر اهمیت توسعهی سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در اقلیم کوردستان تاکید ورزید.