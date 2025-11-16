فرماندهی پیشمرگه‌ی زیرەوانی با صدور بیانیه‌ای، حمله مهیمن حمدانی، نامزد منتخب حزب تقدم، به منزل احمد خلف در دوزخورماتو را محکوم کرد. این حادثه با واکنش نخست‌وزیر عراق و دستگیری ۶ نفر از محافظان همراه شده است

فرماندهی پیشمرگه‌ی زیرەوانی، روز شنبه، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آبان ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیه‌ای، حمله‌ی مهیمن حمدانی، نامزد منتخب حزب تقدم، به منزل احمد خلف، یکی از پیشمرگان این فرماندهی در شهرستان دوزخورماتو (دووبز) از توابع استان کرکوک را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که اگرچه احمد خلف در زمان حادثه در منزل حضور نداشته، اما نامزد حزب تقدم به خانه‌ی وی تیراندازی کرده و به خانواده‌اش آزار رسانده است.

درخواست برای اقدام قانونی فوری

فرماندهی پیشمرگه‌ی زیرەوانی در بیانیه‌ی خود تأکید کرد: "ما این اقدام غیرانسانی مهیمن حمدانی را به شدت محکوم می‌کنیم و از نیروهای امنیتی و اداره‌ی شهرک دوزخورماتو می‌خواهیم که در اسرع وقت اقدامات قانونی شدید علیه این نامزد اتخاذ کرده و او را به سزای قانونی خود برسانند."

این فرماندهی همچنین هشدار داد که تمامی اقدامات قانونی لازم را علیه نامبرده اتخاذ خواهد کرد و اداره و نیروهای امنیتی منطقه را مسئول حفاظت از جان و مال هر پیشمرگه و خانواده‌هایشان در این محدوده دانست. همچنین بر لزوم اتخاذ تمامی تدابیر برای جلوگیری از تکرار چنین حملات و اقداماتی تأکید شد.

روایت پیشمرگه از حادثه

احمد خلف، پیشمرگه‌ی زیرەوانی، روز یکشنبه، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آبان ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴، جزئیات بیشتری از این رویداد را فاش کرد. وی اظهار داشت که علت حادثه این بوده که مهیمن حمدانی از او پرسیده چرا در انتخابات به حزب تقدم رأی نداده است. خلف در پاسخ گفته است: "من پیشمرگه هستم و به حزب خودم رأی می‌دهم، شما که از حزب من نیستید."

به گفته‌ی خلف، حمدانی او را تهدید کرده و سپس به منزلش حمله کرده است. وی افزود: "او مادرم و برادرانم را کتک زد و تمامی تلفن‌های همراهشان را برد. همچنین به من ناسزا گفت و تهدید کرد که مرا خواهد کشت."

خلف با تأکید بر اینکه "قانون وجود دارد اما مهیمن از قانون قوی‌تر است و این منطقه را کنترل کرده است"، از پرزیدنت بارزانی درخواست کمک و احقاق حق خود را مطرح کرد. او همچنین گفت که به هیچ وجه شکایتی را که خود، مادرش، خواهران و برادرانش علیه حمدانی ثبت کرده‌اند، پس نخواهد گرفت.

دستگیری محافظان نامزد حزب تقدم

در پی این حادثه، نخست‌وزیر عراق نیروی ویژه‌ای را به دوزخورماتو اعزام کرد. در نتیجه‌ی این اقدام، شش نفر از محافظان مهیمن حمدانی دستگیر شده‌اند و تحقیقات در مورد این حادثه همچنان ادامه دارد.